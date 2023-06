Incidente dopo il concerto dei Coldplay: pullman si schianta in autostrada, diversi feriti

Una serata di divertimento ha rischiato di finire in tragedia per i fan viterbesi dei Coldplay di ritorno dal concerto di Napoli. L’autobus a bordo del quale viaggiavano per tornare a casa dopo la kermesse, come riporta La Repubblica, è stato coinvolto in un brutto incidente, all’altezza del casello di Orte. Il mezzo ha prima iniziato a sbandare, poi è andato a impattare contro un muro di contenimento sull’autostrada, l’A1. Una scena da film quella che si è prospettata all’interno del pullman, con grida, vetri rotti e schegge impazzite che volavano contro i passeggeri.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Stradale e i sanitari del 118

Una sequenza veloce di fatti che hanno risvegliato malamente, anche coloro che si erano appisolati nel bus. Sul posto si sono precipitati gli uomini della Polizia stradale e i soccorritori del 118 che hanno disposto per alcuni dei feriti il trasporto all’ospedale di Civita Castellana, per altri è stato sufficiente una medicazione sul posto. Le forze dell’ordine sono rimaste sul posto per i rilevi di rito e per ascoltare i testimoni dello schianto. Difficile ricostruire la dinamica del sinistro, per quanto è ipotizzabile che l’autista, già alla guida da 5 ore, possa aver avuto un colpo di sonno. Ma, come di consueto, verranno svolti accertamenti anche sull’autobus per escludere che si sia tratatto di un guasto tecnico.

Tragedia scampata per i fan dei Coldplay

Per fortuna, nonostante il terrore stampato sul volto dei numerosi fan della band inglese, le conseguenze sono state, tutto sommato, contenute. È stato solo per un caso molto fortunato che quell’incidente non si è trasformato in una tragedia. Nonostante i feriti, infatti, e la necessità di qualcuno di ricorrere alle cure dei sanitari del presidio ospedaliero vicino, non sembra ci siano state conseguenze più serie per nessuno dei ragazzi che si trovavano a bordo del pullman.