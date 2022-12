Oroscopo 2023, le previsioni per gennaio segno per segno: classifica, anticipazioni e segni fortunati

Oroscopo di gennaio 2023. Ci siamo, il nuovo anno sta per arrivare e l’appuntamento con l’oroscopo rappresenta, per tutti gli amanti dell’astrologia ma non solo, una tappa obbligata. Partire con il piede giusto è senz’altro un’abile e doverosa mossa per fare in modo che il nuovo anno proceda nel migliore dei modi. In tal senso, le stelle ci indicano quali periodi sono maggiormente propizi rispetto ad altri ma alla fine sta sempre a noi scegliere la cosa migliore da fare in un dato momento. Ma, bando alla ciance, scommetto che siete curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle nel mese di gennaio 2023. Ecco, di seguito, un piccolo assaggio con l’oroscopo, segno per segno, di gennaio 2023.

Oroscopo di gennaio, le previsioni per tutti i segni zodiacali

Previsioni gennaio Ariete: Il mese di gennaio per i nati Ariete sarà caratterizzato da un forte desiderio di cambiamento. Questo ti porterà a concentrarti su te stesso, facendoti sembrare piuttosto riservato ed un tantino egoista. Per evitare fraintendimenti ed inutili polemiche mostrati comprensivo ed interessato alle vicissitudini dei tuoi cari. In amore sarai piuttosto passionale.

Previsioni gennaio Toro: A gennaio la tua empatia ti permetterà di entrare facilmente in connessione con gli altri, creando un terreno fertile sul quale poter instaurare preziosi legami. Il settore della comunicazione è, pertanto, favorito. Sfrutta al meglio questo momento per ottenere qualcosa di più sul lavoro, una chiamata potrebbe rivelarsi preziosa.

Previsioni gennaio Gemelli: Il mese di gennaio sarà focalizzato sulle relazioni. In questo periodo dell’anno sentirai la necessità di dare nuova linfa al rapporto con il partner, quale occasione migliore per ritrovarsi se non con un bel viaggio? La determinazione sarà il tuo punto forte e le soddisfazioni non mancheranno.

Amore e fortuna per Cancro, Leone e Vergine

Previsioni gennaio Cancro: Gennaio per i nati del Cancro sarà un mese di forte crescita personale. Sarai aperto ai cambiamenti e ricettivo nei confronti delle persone a cui tieni; saranno proprio loro che potranno indicarti la retta via da percorrere. Sul lavoro cerca di non sovraccaricarti e non aver paura di dire quello che pensi.

Previsioni gennaio Leone: In questo gennaio i successi lavorativi per il segno del Leone non mancheranno. In arrivo delle interessanti opportunità come una promozione o delle trasferte all’estero. Sarai centrato sull’obiettivo, abile la tua comunicazione, e nulla potrà fermarti. Attenzione però a non stancarti troppo, anche tu hai bisogno di una pausa.

Previsioni gennaio Vergine: Gennaio si apre all’insegna della sportività per i nati Bilancia. Dopo le abbuffate delle feste avrai voglia di ritrovare l’equilibrio con te stesso. Via libera dunque all’attività fisica che tempra non solo il corpo ma anche la mente. Questa rinnovata consapevolezza ti permetterà di fare un incontro interessante.

Cosa ci riserveranno le stelle a gennaio? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Previsioni gennaio Bilancia: Il mese di gennaio per la Bilancia si aprirà all’insegna delle forti emozioni. Alle volte nemmeno voi stessi sapete descrivere cosa vi passa per la testa e questo vi creerà qualche momento di stress e tensione. Non prendete decisioni affrettate ma trascorrete del tempo di qualità con le persone che amate.

Previsioni gennaio Scorpione: Un bell’entusiasmo ed una rinnovata grinta caratterizzeranno il mese di gennaio per il segno dello Scorpione. Niente vi sbilancerà e sarete in grado di superare egregiamente ogni ostacolo. Il vostro asso nella manica sarà la stabilità mentale, grazie alle quale potrete tagliare traguardi sia in ambito professionale che affettivo.

Previsioni gennaio Sagittario: In questo gennaio i nodi verranno al pettine. In particolare, con il nuovo anno alcune situazioni irrisolte potrebbero tornare a galla. La vostra agenda sarà piuttosto piena, la stanchezza si farà sentire ma dovete trovare il modo di voltare pagina ed andare avanti. Mettete al bando l’impulsività.

Affari e amore per Capricorno, Acquario e Pesci

Previsioni gennaio Capricorno: Per i nati Capricorno, il mese di gennaio sarà piuttosto tranquillo. Nessun rivelante cambiamento farà irruzione nelle vostre vite dandovi, pertanto, la possibilità di consolidare il vostro ruolo nel posto di lavoro e riscoprendovi più organizzati e risoluti che mai!

Previsioni gennaio Acquario: Nuove energie investiranno il segno dell’Acquario nel mese di gennaio. La determinazione sarà il tuo punto di forza, andrai avanti per la tua strada e porterai a casa l’obiettivo. Questa rinnovata consapevolezza ti farà essere maggiormente lucido e produttivo sul lavoro offrendoti la possibilità di passare più tempo con chi ami.

Previsioni gennaio Pesci: A gennaio, cari Pesci, l’energia creativa non vi mancherà. Anzi, sarà proprio grazie alle vostre preziose intuizioni che riuscirete ad ottenere qualcosa di più sul lavoro. L’inizio dell’anno sarà davvero positivo, dunque, non esitare ad esporti o a condividere con il tuo capo un’idea che nel corso del tempo potrebbe rivelarsi vincente!