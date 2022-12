Oroscopo 2023, quali sono i segni fortunati nel nuovo anno? Classifica e previsioni

Oroscopo 2023, quali saranno i segni più fortunati? Qual è la classifica che gli astrologi hanno fatto attraverso le loro previsioni grazie alle posizioni di stelle e pianeti? L’anno nuovo sta arrivando e porta con sé molti dubbi e molte domande. Il pianeta più importante sarà Plutone, che dopo 15 anni nel segno del capricorno, entrerà in Acquario. Cosa cambierà e cosa dobbiamo aspettarci dal 2023? Ecco tutte le anticipazioni su quali sono i segni fortunati dell’anno nuovo secondo le stelle.

Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli per il 2023

‎Oroscopo Ariete: Sei il secondo segno più fortunato per il 2023. Farai un ingresso trionfante in questo nuovo anno, con ottimismo e vitalità! Niente potrà fermarti perché Giove, Venere e Marte sono dalla tua parte.

Oroscopo Toro: Ci sono buone notizie per i nati sotto il segno del Toro. Non avrai più Saturno contro e il cielo tornerà limpido nella tua vita. Ritroverai un antico coraggio che ti permetterà di fare grandi salti nel buio che ti cambieranno la vita. Un grande amore è in arrivo per te.

Oroscopo Gemelli: Questo anno sarà “duplice” un po’ come i Gemelli. L’anno inizierà benissimo, i primi mesi saranno accompagnati da felicità e spensieratezza. Dal mese di Maggio Saturno e Nettuno si metteranno contro e lascerai questa frivolezza per delle grandi domande esistenziali.

Previsioni per Cancro, Leone e Vergine per il 2023

‎Oroscopo Cancro: Questo è proprio il tuo anno. Sei il segno più fortunato del 2023, niente potrà fermarti. Hai tutti, ma proprio tutti, i pianeti a favore! Lanciati e affidati all’universo, questo è il tuo anno fortunato. Tutto andrà per il verso giusto.

Oroscopo Leone: Sarà un anno positivo per chi è nato sotto il segno del Leone. Per tutti i mesi estivi avrai grande voglia di amore e avventure, lasciati andare perché le stelle sono dalla tua parte. Attenzione a Giove che ti farà perdere il controllo delle finanze.

Oroscopo Vergine: In fondo alla classifica ci sono proprio i nati sotto il segno della Vergine. Da marzo ad agosto avrai Saturno contro e tutti i problemi che non hai mai voluto affrontare torneranno a galla. Cerca di restare forte e chiedi aiuto a chi ti vuole bene.

Previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario per il 2023

‎Oroscopo Bilancia: Sarà un anno abbastanza buono per te e per i tuoi obiettivi. Riuscirai a portare a termine grandi progetti e a sentirti realizzato. Attenzione a Giove che ti farà perdere il controllo in alcuni casi e ti farà sentire un po’ di malinconia.

Oroscopo Scorpione: Ti aspettano molte difficoltà. Avrai Urano contro per tutto l’anno e sarà sempre pronto a farti lo sgambetto per farti inciampare. Da maggio anche Giove sarà in opposizione e potrebbero arrivare grandi difficoltà economiche.

Oroscopo Sagittario: Per i Sagittario sarà un anno abbastanza buono. Giove favorevole ti permetterà di ritrovare la tua convivialità e la voglia di confrontarti con le persone che ti stanno attorno. Saturno e Nettuno in disaccordo si metteranno contro di te facendoti perdere molta sicurezza in te stesso, cerca di non demordere.

Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci per il 2023

Oroscopo Capricorno: Sei al terzo posto dei segni più fortunati per il 2023, le stelle sono dalla tua parte! Non aver paura di soffrire e fai tutto quello che non hai mai avuto il coraggio di fare, la vita ti ripagherà.

Oroscopo Acquario: Non si prospetta un anno molto felice, emergerà tutta la tua voglia di solitudine. All’inizio dell’estate Giove e venere si metteranno di traverso facendoti perdere tutta la tua convivialità, fai attenzione a non isolarti troppo.

Oroscopo Pesci: Sarà un anno abbastanza buono grazie al pizzico di fortuna da parte di Giove e Nettuno ti farà ritrovare l’amore per chi ami e per la vita. Tuttavia, sentirai sempre di più l’esigenza di risposte chiare, che non sempre arriveranno.