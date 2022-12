Oroscopo Natale-Capodanno di Paolo Fox: le previsioni e la classifica segno per segno

Siamo arrivati alla Vigilia di Natale e nel bel mezzo di questi festeggiamenti vi sarete chiesti cosa dicono le stelle per voi. Sarete fortunati in questi giorni di festa? Oppure dovrete stare attenti a situazioni spiacevoli? Ecco la classifica segno per segno e tutte le anticipazioni dell’Oroscopo che Paolo Fox ha rilasciato oggi in diretta alla trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri. Come da tradizione.

Come andranno Natale e Capodanno per Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nel nuovo anno vi aspettano grandi cose, sarete pervasi da una grande energia e avrete voglia di nuove esperienze. Attenzione ai pianeti perché qualcosa in ambito familiare potrebbe andare storto. Voto: 4 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Siete tra i segni più fortunati del nuovo anno. Rimanete inguaribili romantici e per voi il 2023 ha in serbo grandi sorprese per la vostra coppia. Se siete single, farete degli incontri che vi cambieranno la vita in meglio. Voto: 5 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Queste feste non vi riservano molta fortuna, attenti alle tensioni ed evitate i guai perché le stelle non sono dalla vostra parte in questi giorni. Avete un po’ di stanchezza accumulata, approfittate di questi momenti per rilassarvi un po’. Voto: 2 stelle.

Le feste secondo le stelle per Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Tra i meno fortunati di questi giorni ci siete anche voi. Siete determinati ma i vostri progetti vi hanno preso molte energie e avete bisogno di un po’ di riposo. Attenzione in famiglia, alcuni pianeti in opposizione ostacoleranno il riallacciarsi di alcuni legami familiari. Voto: 3 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siete persone molto forti, ma delle volte le vostre idee non vengono capite dagli altri. Fate un po’ fatica a sentirvi capiti, e avete ragione. Fidatevi del vostro intuito per alcune decisioni che dovrete prendere sul vostro futuro perché andrà tutto bene. Voto: 4 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il futuro vi riserva ottime sorprese, buttatevi nelle avventure perché sarà un periodo fortunato per voi. Sole, Luna e mercurio sono dalla vostra parte. Voto: 4 stelle.

Le previsioni di Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Lasciate il vostro passato alle spalle perché quello è finito non tornerà più. Concentratevi sul futuro che vi riserva novità importanti per i vostri progetti. Continuate ad essere positivi come lo siete sempre stati. Voto: 3 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La vostra intuizione vi proteggerà sempre e nel 2023 vivrete una grande crescita personale e arriverete a nuove consapevolezze. Chi vi ha fatto del male non vi merita e per fortuna vi lascerà in pace. Concentratevi su voi stessi, ve lo meritate e le stelle sono dalla vostra parte. Voto: 4 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Mantenete la vostra forza e la vostra caparbietà anche del 2023. Ogni tanto provate a lasciarvi un po’ andare e approfittatene di questi giorni di festa. Il cielo è completamente a vostro favore. Voto: 5 stelle.

Capricorno, Acquario e Pesci secondo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Siete attraversati da sensazioni positive, questo vi riempie anima e cuore. Il vostro desiderio d’amare cresce sempre di più. Voto: 5 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Dovrete dare il meglio di voi in tutte le relazioni: in amore e in amicizia. Concentratevi sui vostri amici e dedicategli il tempo che meritano. Vi attendono forti emozioni. Voto: 4 stelle.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Cercate di vivere un Natale tranquillo, perché il 2023 non sarà un bellissimo anno per voi. Le vostre caratteristiche inconfondibili solo la dolcezza e la malinconia. Cercate di essere un po’ più spensierati anche se le stelle non vi sosterranno sempre. Voto: 2 stelle.