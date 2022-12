Oroscopo di Natale 2022: le previsioni segno per segno di sabato 24 e domenica 25 dicembre 2022

Il Natale è alle porte, non siete curiosi di sapere cosa vi riserveranno le stelle in questa magica giornata? Ci sarà qualcuno che riceverà delle notizie positive per gli affari? Oppure qualcuno, complice il suggestivo clima di festa, incontrerà l’anima gemella? Per sciogliere ogni dubbio non ti resta che proseguire la lettura dell’articolo scoprendo quali sorprese ti riserveranno gli astri nel giorno di Natale. Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo Natale 2022 secondo Paolo Fox: grafici e previsioni segno per segno

Cosa vi riserveranno le stelle a Natale? Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: Le parole hanno il potere di modellare la realtà e quest’oggi non avere timore nel condividere le tue aspirazioni con coloro che ti circondano. Una semplice conversazione potrà essere infatti foriera di preziose opportunità. Belle intuizioni in vista, cogli l’attimo!

Oroscopo Toro: Questo Natale è utile per riflettere sul futuro e in particolare per comprendere se gli obiettivi che ti sei prefissati possano essere raggiunti o meno. Sarà una festività all’insegna del realismo, ogni illusione verrà, infatti, messa la bando. Il parere di una persona saggia potrebbe aiutarti.

Oroscopo Gemelli: Le persone quest’oggi potrebbero ritenere che tu sia al corrente di informazioni riservate e salienti. È la verità o solamente un gioco di specchi? Il consiglio è quello di non dare adito a voci infondate e di seguire l’istinto. Le tue intuizioni potrebbero essere fondate ma meglio non sbandierarle ai quattro venti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Cancro: È un momento interessante per discutere di spiritualità con una persona a te cara. Il consiglio è quello di concentrarsi sulle affinità piuttosto che sulla differenze così da trovare un prezioso punto di incontro che potrebbe rivelarsi foriero di belle sorprese. Se sei sigle guardati attorno!

Oroscopo Leone: Se oggi ci sono dei piccoli ostacoli sul tuo cammino faresti bene ad affidarti al tuo intuito, così facendo non incapperai in malintesi riuscendo anzi a trovare la soluzione al problema in modo rapido ed indolore. Oggi stacca la spina dal lavoro e concediti un momento di relax senza alcuna remora.

Oroscopo Vergine: Oggi una conversazione romantica potrebbe portare in auge i sentimenti. Le parole dolci sono destinate ad aumentare così come le aspettative che tu stesso riponi nei confronti dell’altro. Il consiglio è pertanto quello di calibrare con cura le parole e godersi il momento.

Le previsioni per il 25 dicembre, amore e fortuna per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Bilancia: Via libera alla creatività quest’oggi! Potresti mettere in cantiere qualche bel progetto che non farà fatica a trovare accoglimento da parte degli altri. I risultati e le soddisfazioni, dunque, non tarderanno ad arrivare ma è sempre bene elaborare un piano di azione così da non farsi cogliere impreparati.

Oroscopo Scorpione: Oggi le relazioni sono favorite! Quale occasione migliore del Natale per ricucire i rapporti con i familiari e più in generale con persone che fanno parte della tua vita ma che per via di vari impegni vai fatica a frequentare assiduamente? Oggi finalmente si può recuperare.

Oroscopo Sagittario: Oggi puoi tracciare il sentiero dei nuovi obiettivi che intendi raggiungere ma attenzione a non lasciarti ingannare dalle tue stesse ambizioni! Cerca di lasciarti alle spalle il passato e vivi il presente con maggiore gioia e serenità. Le stelle proteggono tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: La giornata di Natale inaugura un nuovo inizio! Cerca di non rimuginare sul passato, anzi armati di buona volontà e porta avanti i tuoi obiettivi. Stelle intriganti per l’amore a patto di non nascondere i propri sentimenti sotto il tappeto.

Oroscopo Acquario: Finalmente puoi approfittare delle feste per rilassarti un po’. La stanchezza sul lavoro si fa sentire ed hai bisogno di ricaricare le batterie, quale modo migliore se non durante le feste? Se c’è qualcosa che ti turba parlane con un amico fidato.

Oroscopo Pesci: In questo Natale ti divertirai a scambiarti messaggini con una persona che è sulla tua stessa linea d’onda ma attenzione agli specchietti per le allodole! In questo caso non esiterai a chiuderti imponendo persino un aut aut.