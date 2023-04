Oroscopo Paolo Fox e Branko Pasquetta 2023: le previsioni segno per segno e la classifica di lunedì 10 aprile

Oroscopo Paolo Fox e Branko Pasquetta 2023. Trascorsa la Pasqua, in questo lunedì dell’Angelo tutto è pronto per organizzare una bella scampagnata con tanto di picnic! D’altronde, si sa, passare del tempo all’aria aperta giova sia al corpo sia alla mente. Se poi si è in compagnia dei propri amici e delle persone a cui si vuole bene il gioco è fatto! E voi, avete già organizzato la pasquetta, quali sono i vostri programmi? Tuttavia, scommetto che, tra un’attività e l’altra, siete curiosi di sapere quali saranno i segni dello zodiaco maggiormente fortunati e quelli che invece dovranno fare i conti con qualche piccolo inconveniente. Non indugiamo oltre ed ecco le previsioni, segno per segno, di Fox e Branko per la giornata di pasquetta 2023!

Oroscopo Paolo Fox pasquetta: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: In questo periodo l’energia non ti manca, sarai pronto a metterti in gioco e ad affrontare nuove, interessanti sfide! In queste festività alcuni nodi verranno al pettine, e le perplessità circa alcune questioni non mancheranno. Non farti prendere dal panico ma affronta le cose da un punto di vista diverso e, se necessario, chiedi consiglio ad un amico.

Oroscopo Toro: Pasquetta interessante quella che sta per arrivare, finalmente il cuore torna a battere e potrai riscoprire emozioni che non provavi da tempo. Favoriti anche i single alle prime esperienze. Attenzione solamente agli amori non corrisposti, altrimenti rischi di perdere tempo ed energie preziose. Bene gli affari ma attenzione alle spese.

Oroscopo Gemelli: Periodo interessante per i sentimenti, se hai la persona giusta al tuo fianco sarà finalmente possibile mettere in cantiere un progetto importante. Via libera anche ad intriganti emozioni per i single, incontri fortunati. Sul lavoro sei un fiume in piena di idee ma cerca di non strafare, altrimenti rischi di arrivare a casa stanco.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: Stelle positive per l’amore, se sei single cosa aspetti a guardarti attorno? Pasquetta potrebbe essere davvero il momento ideale per riscoprire il lato più tenero ed affettuoso della vita. Qualche pensiero di troppo sul lavoro ti rende inquieto e nervoso, cerca di analizzare la situazione da un punto di vista diverso e chiedi il parere di un esperto.

Oroscopo Leone: Pasquetta un po’ nervosa, dovrai fare i conti con qualche inconveniente ma alla fine tutti i nodi verranno al pettine. In famiglia c’è un po’ di apprensione per una persona che non sta bene, cerca di dimostrarti gentile e comprensivo. Stelle positive per l’amore, se ti interessa una persona approfitta di queste feste per conoscerla meglio!

Oroscopo Vergine: Il lavoro richiede maggiore attenzione, ultimamente – complice anche il clima di festa – è come se avessi la testa tra le nuvole. Lavora sodo per raggiungere i tuoi obiettivi e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Buon momento per le coppie, progetti interessanti da qui all’estate.

Cosa ci riserveranno le stelle a pasquetta? Le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: Stelle decisamente intriganti per l’amore, una persona davvero carina potrebbe regalarti delle emozioni che non provavi da tempo. Sul lavoro gli affari procedono senza troppi intoppi ma attenzione alle spese impreviste.

Oroscopo Scorpione: In amore c’è un po’ di maretta a causa di alcuni malintesi verificatisi nel corso delle passate settimane. Approfitta di questa pasquetta per riavvicinarti al partner. Interessanti intuizioni sul lavoro, falle valere.

Oroscopo Sagittario: Pasquetta interessante per l’amore, se sei single faresti bene a guardarti attorno, il tuo charme non passerà inosservato. Sul lavoro un’interessante chiamata potrà ridefinire i termini di un accordo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: Stelle nervose per l’amore. Mostrati gentile e comprensivo con il partner e le eventuali incomprensioni si scioglieranno come neve al sole. Cerca di mostrarti propositivo ed ottimista, in questo modo anche le relazioni interpersonali saranno più semplici da gestire. Sul lavoro c’è un po’ di incertezza ma con la giusta grinta e volontà sarà possibile superare ogni ostacolo. Proposte interessanti per i liberi professionisti.

Oroscopo Acquario: Una pasquetta all’insegna delle emozioni quella che si appresta a fare capolino. Superate alcune piccole incomprensioni con il partner le coppie ritroveranno il proprio equilibrio ed anche il cuore di chi è solo, potrà finalmente tornare a battere! Stelle interessanti sul lavoro, via libera ai nuovi progetti, i liberi professionisti hanno una marcia in più. Favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Pesci: Cielo propizio per l’amore, la giornata di pasquetta si rivelerà foriera di belle emozioni. Sei certo che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro? Attenzione però a non tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro c’è un po’ di incertezza, stai attraversando una fase di alti e bassi che ti crea una certa inquietudine. Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e lavora sodo per raggiungere i tuoi obiettivi.

Le previsioni di Branko per pasquetta: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Ariete: Una pasquetta fortunata per i nati Ariete che potranno contare su una bella grinta e vitalità! Il vostro charme non passerà inosservato e vi permetterà di attrarre le attenzioni di una persona speciale. Incontro decisamente interessanti. Ultimamente il lavoro ha dato adito a qualche preoccupazione soprattutto per via di alcuni attriti con i colleghi, adesso però la strada è in discesa.

Oroscopo Toro: Cielo interessante per l’amore, se ti interessa una persona questa è il momento ideale per mettere da parte le remore e tuffarti in una nuova, emozionante avventura! Via libera, dunque, alle nuove conoscenze. Sul lavoro le cose da fare non mancano e alle volte ti ostini a voler fare tutto da solo. Ricorda che anche tu hai bisogno di riposa. Approfitta delle feste per ricaricare le batterie.

Oroscopo Gemelli: Stelle un pochino nervose per i sentimenti, cerca di non alimentare inutili polemiche e prima di esporti conta fino a dieci. Rimanda alla prossima settimana le decisioni importanti, quando la situazione astrologica sarà migliore. Sul lavoro hai delle preziose intuizioni quindi non scoraggiarti e fai sentire la tua voce.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Cancro: Stelle positive per l’amore. se il tuo cuore è rimasto solo per troppo tempo la giornata di pasquetta sarà utile per riallacciare un rapporto rimasto in sospeso. Favoriti i single alle prime esperienze sentimentali. Bene il lavoro, coloro che hanno voglia di mettersi in gioco potranno contare su una serie di preziose occasioni che faranno capolino da qui all’estate, dandoti la possibilità di dimostrare il tuo valore.

Oroscopo Leone: Cielo un po’ teso quello di pasquetta per l’amore, cerca di non riversare eventuali malumori lavorativi sulla coppia. Anche se oggi ci vuole un po’ di pazienza, già da martedì le cose andranno meglio permettendoti di riacquistare una certa complicità con il partner. Sul lavoro le cose da fare non mancano. Fermati un attimo e fai scorta di energia, altrimenti rischi di arrivare a sera sfinito.

Oroscopo Vergine: Stelle positive per l’amore. Dopo un periodo un po’teso ecco che finalmente è tornato il sereno e quale occasione migliore se non la pasquetta per organizzare qualcosa di bello insieme al partner? Sul lavoro il periodo è propizio. Via libera ai nuovi progetti.

Oroscopo Branko di pasquetta: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Bilancia: Cielo a dir poco intrigante quello di pasquetta per l’amore. Bene le nuove frequentazioni, sul lungo periodo mostreranno tutta la loro forza e genuinità. Sul lavoro non prendere decisioni avventate ma pondera bene le scelte. Novità in vista.

Oroscopo Scorpione: Oggi in amore ci vuole un po’ di prudenza, prima di esporti conta fino a dieci altrimenti potresti rischiare di ferire la sensibilità del partner. Sul lavoro le coppie di lunga data, da qui all’estate, potranno mettere in cantiere un progetto importante.

Oroscopo Sagittario: Stelle positive per l’amore, sei sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà dell’altro? Il cielo di pasquetta regala emozioni inaspettate. Sul lavoro i nodi verranno al pettine. Cerca, tuttavia, di non perdere la pazienza altrimenti la situazione potrebbe volgere a tuo svantaggio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno: Cielo interessante per l’amore in questo lunedì dell’Angelo chi è solo dovrebbe approfittare di questa situazione astrologica favorevole per guardarsi attorno. Sarebbe davvero un peccato sprecare questo tuo charme. Sul lavoro non ci sono delle grandi novità, approfitta delle feste per ricaricare le batterie così da tornare in ufficio più grintoso che mai!

Oroscopo Acquario: In amore oggi è consigliabile essere prudenti e se a Pasqua ci sono stati dei malumori, in questo lunedì sarà meglio non tirare troppo la corda alimentando delle inutili tensioni. Recupero già da questa sera. Sul lavoro l’energia non ti manca, hai in mente tanti nuovi progetti ma attenzione a non strafare! Una tua richiesta potrà trovare accoglimento.

Oroscopo Pesci: Stelle davvero intriganti per l’amore a pasquetta! Chi ha da poco iniziato una frequentazione dovrebbe abbandonare le remore e provare a lasciarsi andare senza pensare troppo al futuro. Sul lavoro il mese di maggio sarà foriero di importanti novità che ti permetteranno di metterti in gioco anche in ruoli diversi sul solito. Le collaborazioni che nascono adesso saranno importanti per il futuro.