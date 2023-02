Oroscopo Paolo Fox e Branko San Valentino 2023: le previsioni per il 14 febbraio segno per segno

Gli innamorati sperano che il giorno di San Valentino sia indimenticabile. Una giornata da trascorrere con la propria dolce metà all’insegna dell’amore. Qualcuno si starà chiedendo cosa dicono le stelle per domani 14 febbraio 2023. Andiamo a vedere quali sono le previsioni di Paolo Fox e Branko, segno per segno, per la giornata di domani.

Ariete, Toro e Gemelli: cosa si aspettano da San Valentino?

Ariete – Non è un segno che ama passare inosservato. Anzi… Predilige i sensazionalismi, quindi se il vostro lui o la vostra lei è di questo segno, non aspettatevi regali scontati. Potreste avere sorprese sensazionali. Siate pronti a questa eventualità

Toro – Non ami stare al centro dell’attenzione e soprattutto ti piace vivere in intimità i tuoi sentimenti. Domani sicuramente preferirai scegliere un ambiente romantico, ma tranquillo nel quale trascorrere la serata insieme al tuo amore.

Gemelli – La passionalità di questo segno domani potrebbe raggiungere livelli incontenibili. La cena, se prevista, sarà breve… questo segno punterà sin da subito al dopo-cena.

Cancro, Leone e Vergine: tra dolcezza, passione e romanticismo

Cancro – Delicato, dai sentimenti dolci, a volte anche eteri, questo segno è alla continua ricerca di coccole e attenzioni. Una cenetta intima e qualche gesto affettuoso da parte della sua dolce metà potrebbero renderlo estremamente felice.

Leone – Travolgente e appassionato, il Leone vuole sentirsi sempre apprezzato e lodato per le sue qualità. Il partner non deve mai dimenticare quelli che sono gli aspetti salienti di questo segno e potrà godere di una giornata sensazionale.

Vergine – Molto romantico, questo segno tenderà a pianificare minuto per minuto la sua giornata con il partner. Non è molto espansivo, non con le parole almeno; ma con i fatti sarà capace di far sognare la sua dolce metà.

Bilancia, Scorpione e Sagittario: concreti… forse troppo

Bilancia – Pieno di energia e spirito di iniziativa tenderà a pianificare, come al suo solito, la giornata. Siate tempestivi nel ricordare loro che si tratta di San Valentino, altrimenti potreste rischiare che dimentichi che domani è San Valentino, così preso dalla sua frenetica organizzazione della vita.

Scorpione – Non si lascia andare a grandi progetti. È n segno concreto, forse a volte anche troppo. Non programma serate all’insegna del romanticismo, in questo aspetto deve essere aiutato, altrimenti è portato a pensare al ‘sodo’.

Sagittario – Naturalmente portati a pensare a loro stessi e alla propria soddisfazione personale. Sono sempre alla ricerca di nuove avventure, perché hanno un bisogno costante di emozionarsi e farsi sorprendere dalle novità.

Capricorno, Acquario e Pesci: da grandi programmatori a grandi sognatori

Capricorno – A volte troppo rigidi anche nella programmazione degli eventi, anche nella loro vita amorosa. Si tratta di un segno estremamente pratico che lascia agli altri la pianificazione di eventuali fronzoli.

Acquario – Non ama le feste convenzionali. Sarà portato quasi a rifiutare la ricorrenza, perché vuole andare controcorrente. Deve essere portato per mano e con grande delicatezza a festeggiare San Valentino che altrimenti detesterebbe.

Pesci – San Valentino è ‘la festa’ di questo segno, così sognante e innamorato dell’amore. Un’occasione in più per poter volare con la fantasia e progettare feste romantiche.