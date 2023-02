Importano 435 kg di cocaina dal Brasile: blitz all’alba a Roma, elicottero e perquisizioni al Laurentino 38 (VIDEO)

Blitz all’alba a Roma nella zona del Laurentino 38 stamattina alle prime luci dell’alba. Un elicottero e diverse pattuglie della Guardia di Finanza hanno eseguito perquisizioni e accertamenti nell’ambito di una maxi operazioni anti droga. Tanti i residenti svegliati dal frastuono, con le prime segnalazioni postate sui social già intorno alle 4 del mattino; e stando alle testimonianze raccolte il tutto sarebbe andato avanti per alcune ore. “Che sta succedendo? Perché c’è un elicottero che gira da stamattina all’alba?”, la domanda più ricorrente nei vari gruppi di zona, dall’Eur fino al Laurentino 38 per l’appunto. Qualcuno parla anche di pattuglie tra l’8 e il 9 “ponte”. Ma cosa è successo quindi? Da quanto appreso dalla nostra redazione i controlli si riferiscono ad una più ampia indagine riguardante un ingente carico di cocaina, proveniente dal Brasile e di oltre 430kg, intercettato al porto di Genova. Quattro al momento le persone arrestate.

Traffico internazionale di droga, operazione della Guardia di Finanza

L’operazione come detto ha preso il via stamattina all’alba. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione della misura custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone: sono accusate di aver importato in Italia circa 435kg di cocaina custoditi in un container contenente caffè e trasportato a bordo di una nave proveniente da Rio de Janeiro e giunta a Genova. I fatti risalgono a circa un anno fa: in quella circostanza un lavoratore portuale finì in arresto perché sorpreso a prelevare dal container 14 borse contenenti la droga (l’uomo è stato poi condannato a 10 anni). Ora però, proprio a partire da quell’arresto, le indagini – coordinate dalla Procura e dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e Anti terrorismo – hanno permesso di identificare altri soggetti coinvolti, quelli cioè arrestati in data odierna. Si tratta di altri tre lavoratori portuali, di cui due già in servizio presso il porto di Gioia Tauro, e di un dipendente di una compagnia operante nello scalo, accusati di aver organizzato la fase di recupero della droga.

E arriviamo così al blitz che stamani ha svegliato i residenti della zona del Laurentino 38 e più in generale ell’Eur stamattina, giovedì 2 febbraio 2023. Sì perché, contestualmente alla misura di custodia cautelare in carcere, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a perquisizioni, delegate alla DDA e all’Anti terrorismo, oltre che nel capoluogo ligure anche a Roma e in provincia di Reggio Calabria. Ulteriori particolari potrebbero emergere pertanto nelle prossime ore.

