Precipita dal vano ascensore: morto un operaio a Roma

Ancora una morte sul lavoro a Roma. A poche ore di distanza dall’operaio precipitato ieri, ecco una nuova disgrazia accaduta nella Capitale. Questa mattina, alle ore 8:30, un altro operaio è infatti precipitato nel vano ascensore durante le operazioni di manutenzione.

Precipita nel vano dell’ascensore del Ministero degli Esteri

L’uomo stava lavorando al Ministero degli Esteri, nel fabbricato centrale in piazzale della Farnesina al civico n. 1, per un intervento di manutenzione all’ascensore. Ad un tratto, non si sa per quale motivo, l’uomo è precipitato nel vano ascensore. Per lui non c’è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Prati 9/A, i Saf, gli Usar e il Capoturno provinciale. Ma, all’arrivo dei soccorritori, veniva purtroppo constatato il decesso dell’operaio. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e successivamente al recupero del corpo. Sul posto erano presenti i sanitari del 118 e i Carabinieri del Nucleo di via In selci per i rilievi.

Leggi anche: Bernardino Passacantilli: chi è l’operaio morto sul lavoro a Roma

Il precedente ieri

Solo ieri, mercoledì 27 aprile 2022, un operaio di 52 anni era morto in Via Toscana poco prima delle ore 13.00. L’uomo, stando alle prime informazioni, era caduto da un’impalcatura. Stando a quanto ricostruito l’operaio si trovava al quarto piano dei ponteggi – corrispondente al secondo piano della palazzina – allestiti per eseguire dei lavori. All’improvviso però, in una dinamica ancora in fase di accertamento, è caduto di sotto. Un volo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti di Polizia che ora indagano sull’accaduto.

Leggi anche: Choc a Roma, si accoltella in casa poi si accascia in strada: morto 39enne