Roma, fruga nello zaino dell’amico del figlio e ingerisce la cocaina: morto 69enne

Tragedia ieri tra San Basilio e Casal Monastero, a Roma, al Tiburtino, intorno alle ore 12:30. Un uomo di 69 anni ha perso la vita nella propria abitazione in via Carlo Arturo Jemolo, dopo aver ingerito della cocaina trovata nello zaino dell’amico del figlio.

Ruba la cocaina all’amico del figlio e muore

Tutto è successo subito dopo pranzo, nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno. A casa dell’uomo, nell’appartamento di via Carlo Arturo Jemolo, si trovava anche la moglie e il figlio, che aveva invitato un amico. Ma, mentre i due ragazzi erano intenti a parlare, il padre, un uomo di 69 anni affetto da demenza senile, è andato a frugare nello zaino dell’amico del figlio. In quel momento la scoperta che si è rivelata fatale: la sacca conteneva, tra le altre cose, anche un involucro di cocaina.

Non si sa cosa sia passato per la mente del 69enne, che nel momento in cui ha iniziato a guardare nello zaino si trovava da solo. Tutto è successo in pochi istanti.

Interviene la Polizia: denunciato l’amico del figlio

Il 69enne ha ingerito la sostanza stupefacente e poco dopo è stato colpito da un malore che si è rivelato fatale. I familiari, spaventati, hanno tentato di rianimarlo e chiamato i soccorsi. Ma tutti i tentativi per salvare l’uomo sono stati inutili. Sul luogo sono giunti gli agenti della polizia di San Basilio e i sanitari del 118 che hanno trovato l’uomo già morto. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 69enne. Per l’amico del figlio è scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ma, data la morte dell’uomo, non si conoscono ancora i possibili risvolti del caso.