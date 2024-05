Roma: in fuga dopo il furto, attraversa i binari e viene investito e ucciso dal treno

Emergono ulteriori particolari sul dramma consumatosi ieri a Roma dove una persona è stata travolta e uccisa da un treno. Secondo una delle ipotesi seguite dagli investigatori sembrerebbe che il soggetto fosse in fuga dopo aver derubato un passante: fatale per lui si è rivelata però la decisione di attraversare i binari.

Non è ancora stata identificata la vittima dell’investimento ferroviario avvenuto ieri nella Capitale, all’altezza della stazione Sant’Elena sulla tratta Roma Cassino. Macabro lo scenario che si sono ritrovati davanti soccorritori e agenti della Polfer intervenuti sul luogo della tragedia avvenuta attorno alle 10.25 del 1 maggio. La persona deceduta dovrebbe essere un uomo ma si attendono conferme – anche circa le sue generalità – dagli ulteriori esami che verranno eseguiti in obitorio. Intanto però è emerso il contesto in cui si sarebbe consumato il dramma: sembrerebbe infatti che la persona stesse scappando dopo aver commesso un furto. Ma non si è accorto che, proprio in quel momento, era in arrivo un treno.

Investito e ucciso da un treno a Roma: le indagini

E’ questa infatti una delle ipotesi sulle quali sono al lavoro gli investigatori per dare un ‘perché’ alla tragedia. Ipotesi, c’è da dire, di cui si troverebbero riscontri anche nelle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nella zona. In altre parole la persona, dopo aver derubato un passante, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, avrebbe attraversato i binari venendo però falciata dal convoglio in transito.

Un impatto tremendo, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, in Via Casilina Vecchia, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato della sezione Scientifica che ora sono al lavoro, come detto, per dare un volto e un nome alla vittima. Disagi e ripercussioni si sono avuti a margine dell’accaduto sulla circolazione ferroviaria con ritardi e cancellazioni su diversi collegamenti. Diversi i treni deviati e quelli rimasti bloccati.

