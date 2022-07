Roma, incidente mortale sulla Cassia: Alessio non ce l’ha fatta, aveva 20 anni

Non ce l’ha fatta il centauro rimasto coinvolto nel terribile schianto di ieri pomeriggio sulla Via Cassia. Troppo gravi le ferite riportate, il giovane, di soli 20 anni, è deceduto in serata in Ospedale. Nel sinistro, lo ricordiamo, erano rimasti coinvolti lo scooter sul quale viaggiava la vittima e un’auto.

Chi è la vittima

La vittima si chiamava Alessio Massa. Già dopo l’impatto si era capito che le sue condizioni erano gravissime. Il 20enne è stato infatti trasportato d’urgenza al Villa San Pietro dove è arrivato in codice rosso. Purtroppo però in serata la drammatica notizia.

Leggi anche: Incidente mortale sul GRA: traffico bloccato, altezza svincolo Pontina

L’incidente mortale in Via Cassia

Lo scontro, come ricostruito ieri, è avvenuto in via Cassia all’altezza di Via Oriolo. Stando a quanto ricostruito, intorno alle 16.45, la vittima, a bordo di un Honda SH 125, stava procedendo in direzione Roma Centro quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Nissan Juke, condotta da un ragazzo di 26 anni che procedeva in senso opposto.

Leggi anche: Terribile incidente sulla Pontina: coinvolta una moto, centauro gravissimo

Strada chiusa

L’episodio ha generato un notevole traffico nella zona dato che la Via Cassia, nel tratto interessato dall’incidente, è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. Disposti tutti gli accertamenti del caso. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica.