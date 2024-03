Roma, le ruba il Rolex e prova a violentarla: rapinatore picchia il marito che cercava di difenderla

Donna aggredita e rapinata del Rolex in zona Cassia all’uscita dalla propria abitazione. Il malvivente ha provato anche a violentarla: il marito è intervenuto in sua difesa ma è stato a sua volta picchiato, sul posto accorre la Polizia.

Doveva essere un sabato mattina come tanti altri e invece per una donna di 47 anni si è trasformato in un vero e proprio incubo. Aggredita, palpeggiata ovunque e rapinata del Rolex che portava al polso: è stato quest’ultimo il motivo, all’inizio, che aveva spinto il malvivente ad appostarsi nei pressi di un comprensorio situato sulla Cassia. Ma l’uomo non si è accontentato del prezioso orologio. Arrivato a quel punto ha preteso di più dalla vittima.

Tenta di violentarla dopo la rapina: terrore a Roma

Erano da poco passate le 6.30 di sabato, 9 marzo 2024, quando si è consumato il dramma. Appena uscita di casa la donna è stata letteralmente assalita dal malvivente, un 35enne di nazionalità domenicana. L’uomo l’ha aggredita brutalmente nel tentativo di portarle via l’orologio indossato. Dopodiché ha iniziato a palpeggiarla ovunque.

In soccorso della donna, attirato dalle grida, è giunto il marito che è intervenuto per difenderla. Il malvivente se l’è presa quindi anche con lui arrivando a picchiarlo. Il trambusto ha attirato l’attenzione dei condomini e qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto sono quindi intervenute le volanti della Polizia di Stato.

L’arresto

L’uomo, non senza fatica, è stato infine bloccato e tratto in arresto dagli agenti. Nei suoi confronti le accuse sono gravissime: rapina aggravata e violenza sessuale. La donna, visibilmente sotto choc per quanto accaduto, è stata portata in Ospedale per le cure del caso.

Rapinatori di Rolex a Roma: gli ultimi casi

Rolex ma non solo. Bande o malviventi solitari che mettono nel mirino le vittime per portare via gli orologi preziosi portati al polso: diversi i casi negli ultimi giorni, tra cui quanto avvenuto all’ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. L’8 marzo, invece, un imprenditore era stato rapinato mentre si trovava a bordo della sua Ferrari e la stessa sorte era toccata ad una dirigente di Bulgari. Individui che, spesso, si avvicinano nel traffico a bordo di uno scooter tirando fuori la pistola al momento opportuno; oppure “lupi solitari” che, come nel caso dell’altro ieri, attendono le vittime e le sorprendono alle spalle. A fine febbraio, ancora, un ex calciatore era stato rapinato ai Parioli. Nel mirino, anche in quel caso, c’era finito il prezioso orologio.