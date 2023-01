Roma, si schianta contro un pilastro: morto 46enne. È il terzo incidente mortale in poche ore

Strage sulle strade di Roma nella giornata di oggi, 13 gennaio. Un altro incidente mortale, avvenuto nel primo pomeriggio, ha visto perdere la vita a un uomo di 46 anni. Si tratta del terzo incidente con esito drammatico, dopo i due avvenuti nella mattinata, che hanno visto morire un ragazzo di 31 anni in via Ostiense e un uomo di 45 anni in via Trionfale.

Incidente mortale in via Ignazio Silone

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in via Ignazio Silone, all’altezza di via Beppe Fenoglio, all’Eur, zona Fonte Ostiense. L’uomo era alla guida di una Jeep Renagade con a bordo un passeggero. Ad un tratto l’auto ha iniziato a sbandare, forse a causa di un malore del conducente. La vettura è finita fuori strada, finendo la sua corsa contro un pilastro in cemento armato.

L’uomo è morto sul colpo, mentre il passeggero fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo IX Eur, e i sanitari del 118. Ma per il 46enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il passeggero invece ha riportato solo delle lievi contusioni e non ha necessitato il trasporto in ospedale.

Strada chiusa

In Via Ignazio Silone è stata chiusa per circa due ore per poter effettuare i rilievi da parte dei caschi bianchi. La circolazione è ripresa regolarmente dopo le ore 15:00. Dai primi rilievi la causa sembrerebbe proprio essere un malore del conducente, ma solo accertamenti più approfonditi potranno stabilirlo con certezza.

Giornata nera per la Capitale

Quello di via Ignazio Silone è il terzo incidente mortale a Roma nella giornata di oggi. Questa mattina alle 6:30 un giovane di 31 anni ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un’Opel Meriva in via Ostiense all’altezza di Malafede. A causa dell’impatto la moto ha preso fuoco e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Due ore dopo, intorno alle 09.20, un uomo di 45 anni è morto in un incidente autonomo, a bordo della sua Mercedes classe B. Dai primi rilievi sembra che sia coinvolto solo un veicolo e anche in questo caso non si esclude possa trattarsi di un malore.

Ma la giornata nera di Roma non si conclude qui: una ragazza è stata trovata morta sulla banchina del Tevere, all’altezza del lungotevere Sangallo. Probabilmente un suicidio da parte della giovane, non ancora identificata, dall’età apparente compresa tra i 20 e i 25 anni.