Tragico incidente a Roma, si schianta contro un palo: morto un uomo

Ancora sangue sulle strade di Roma e ancora un terribile incidente, che ha avuto purtroppo un epilogo drammatico. Questa mattina un uomo ha perso la vita, proprio mentre si trovava a bordo della sua auto. In quello che sembra essere, almeno da una prima ricostruzione, un sinistro autonomo: non sarebbero, infatti, coinvolte altre vetture, altri mezzi. Solo la sua auto, contro un palo, in quell’impatto violento e fatale.

Incidente mortale in via di Tor Vergata

L’uomo, che aveva 59 anni, questa mattina intorno alle 10 stava percorrendo via di Tor Vergata quando, improvvisamente, ha perso il controllo dell’auto, una Smart For Two, e si è schiantato contro un palo dell’Acea. Un impatto drammatico e devastante, che non gli ha lasciato scampo. Ora resta da capire cosa sia successo, se si sia trattato di un malore: sulla dinamica bisognerà fare chiarezza e spetterà farla agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano, intervenuti sul posto.

Sotto choc i residenti

Il drammatico incidente di questa mattina è avvenuto vicino al supermercato Eurospin, sempre affollato. In molti, infatti, hanno assistito alla terribile scena. “Ho visto un telo bianco a terra, la strada chiusa” – scrivono sui social i residenti della zona, ancora sotto choc. Una mattinata come tante, che purtroppo si è trasformata in tragedia. Ora bisognerà solo ricostruire l’esatta dinamica. Dell’ennesimo incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo, in pochi e tragici istanti.

Un uomo morto a Colleferro

Giornata nera a Roma, ma anche nella sua provincia. Questa mattina, poco dopo le 10, un uomo di circa 70 anni è morto a Colleferro: è stato travolto e ucciso da un treno in corsa. Da una prima ricostruzione, pare che l’anziano si sia lanciato sotto il convoglio e l’impatto è stato devastante: è morto sul colpo. In questo caso, su questo altro dramma, spetterà alla Polfer fare tutti gli accertamenti.