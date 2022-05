Tivoli: «Ti ammazzo». Ai domiciliari, ‘sfruttava’ le visite mediche per minacciare l’ex

Tivoli. Lo scorso 14 maggio gli agenti specializzati nella violenza di genere e minori del Commissariato di P.S. di Tivoli-Guidonia hanno arrestato il pluripregiudicato D.D. di anni 40, in esecuzione di un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere.

Arrestato 40enne pluripregiudicato a Tivoli

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per traffico di stupefacenti nell’ambito di un procedimento penale della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Il quarantenne, inoltre, è stato ritenuto responsabile di atti persecutori denunciati nelle scorse settimane dalla sua ex compagna agli investigatori del Commissariato di P.S. tiburtino.

Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna

D.D. violando più volte le prescrizioni impostegli, perseguitava la donna in modo ossessivo e intrusivo. Arrivando anche a tempestarla di chiamate (anche in video) e di messaggi, “coloriti” da violenza verbale e volgarità di ogni genere. L’uomo approfittava dei permessi concessi per le visite mediche per recarsi presso l’abitazione della donna per indirizzarle gravissime minacce di morte.

L’intervento necessario dei giudici

Tali episodi, prove schiaccianti della pericolosità dell’uomo hanno indotto i Giudici a disporre nei suoi confronti la misura più afflittiva del carcere. Gesto necessario per recidere le ripetute violazioni alla misura degli arresti domiciliari, oramai divenute funzionali per l’azione persecutoria.

