“Aiutatemi sto per partorire”, donna incinta scortata dai Carabinieri al Fatebenefratelli di Roma

Una sorpresa speciale e una corsa contro il tempo per raggiungere l’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina. Il 2023 si è aperto con un regalo dolcissimo per una donna, che ieri lunedì 2 gennaio, ha dato alla luce un bambino. Ma a rendere ancora più memorabile la giornata è stato tutto il tragitto per arrivare all’ospedale di Roma.

I Carabinieri scortano una donna incinta in ospedale

I Carabinieri in pattuglia hanno visto subito la donna in travaglio avanzato e l’hanno scortata fino all’Ospedale per farla arrivare il prima possibile per il parto. Non solo i militari l’hanno aiutata durante il tragitto, ma una volta che la donna ha partorito, sono tornati nel reparto per conoscere il piccolo e portare dei fiori alla mamma.

Il messaggio del Fatebenefratelli: “Grazie di cuore”

“Ieri visita speciale per una neo mamma”, scrive in un post Facebook la sala parto dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fatebenefratelli. “Alla donna, in dolce attesa, si sono rotte le membrane e i carabinieri, vedendo che era in travaglio avanzato, l’hanno scortata fino all’Ospedale”, si legge nel post.

“Una volta che ha partorito sono tornati a conoscere il nuovo arrivato e a portarle dei fiori 💐 Un grazie di cuore da tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia”.

(Foto copertina dalla pagina Facebook Mamma Isola)