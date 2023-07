Allarme serpenti a Roma: boom di segnalazioni negli ultimi giorni

la storia del pitone albino di cinque metri che circolava in strada nella zona di san Basilio. Altro episodio è stato rappresentato da un serpente, un biacco, che è spuntato all’improvviso Roma è la città più verde d’Europa. Ma questo vanto va tenuto e manutenuto. Altrimenti pian piano la natura si riprende ciò che l’uomo le ha tolto coi processi di antropizzazione. È quello che succede nella Capitale, con una primavera che è tardata ad arrivare e un’estate che si è ormai fatta strada. Uno dei segnali è rappresentato dalla diffusione e la maggiore circolazione dei rettili. Ha fatto scalpore, infatti,Altro episodio è stato rappresentato da un serpente, un biacco, che è spuntato all’improvviso sul parabrezza dell’auto di una famiglia , di fatto terrorizzandola. Gli avvistamenti dei rettili sono quindi più frequenti quanto più la città non viene monitorata dal punto di vista ambientale. Quella dei serpenti potrebbe diventare una vera e propria emergenza, infatti sono già decine le segnalazioni rispetto a questa criticità.

Associazione Earth, un faro nel campo dell’etologia

Esattamente come spiega l’associazione Earth, che agisce nel campo della tutela della natura e degli animali: “Oramai sono quotidianamente decine le chiamate che arrivano all’ associazione EARTH ODV per serpenti che si rifugiano dal caldo cocente in scuole, fabbriche, uffici ed abitazioni a Roma. Il numero dell’ associazione viene fornito dal 112, dai carabinieri e dalla polizia locale“. E la presidente Valentina Coppola specifica che: “Noi in realtà ci occupiamo di tutela dai maltrattamenti, ma a Roma non c’è un servizio di recupero animali selvatici nemmeno se feriti o in stato di necessità. Quindi cerchiamo di renderci utili“. Continua l’associazione: “In genere l’associazione che al suo interno ha biologi ed esperti erpetologi, si fa mandare una foto del rettile e se lo identifica come innocuo spiega al cittadino come comportarsi mentre se si tratta di vipera allerta i propri volontari di protezione civile tramite la sala radio regionale“.

L’esperto Andrea Lunerti: “Attenzione al morso della vipera”

Il noto zoofilo Andrea Lunerti spiega a Il Messaggero: “Attenzione alla rapidità del morso della vipera: è fuori dalla portata umana. Se conficcati nella pelle dell’uomo difficilmente riescono a sganciarsi. Il pericolo, oltre all’avvelenamento, è rappresentato dalle infezioni batteriche perché questi rettili si nutrono di topi“. Un recente caso di avvistamento ha riguardato un biacco che aveva trovato riparo negli spogliatoi di un campo di calcio in zona Castelnuovo di Porto. Alcune persone hanno tentato di scacciarlo con un bastone. Niente di più sbagliato. Dice infatti ancora Lunerti: “Conoscere le ragioni del perché arrivano in determinati luoghi non è sempre così facile. L’importante è mettersi al sicuro. Se arriva nella nostra casa dobbiamo certamente intervenire e rivolgerci alle forze competenti. Ma se avvistato fuori, evitiamo il conflitto“.