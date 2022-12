Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 15 dicembre 2022: ancora temporali, previsioni e zone a rischio

Non si ferma l’ondata di maltempo nel Lazio. E anche per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, la Protezione Civile ha pensato bene di diramare un bollettino meteo, l’ennesimo di una lunga scia. Le temperature sono crollate, la pioggia sembra non voglia arrestarsi e i cittadini ovunque, perché nessuna zona è esclusa, dovranno fare i conti con i temporali. Almeno fino a sabato, con la speranza che la settimana di Natale sia diversa, magari col sole che splende in cielo.

Previsioni meteo, arriva la neve: nubifragi sul Lazio e crollo delle temperature

Maltempo nel Lazio e zone a rischio

Dopo il bollettino meteo diramato per la giornata di oggi perché sono previste dalle prime ore dell’alba e per le successive 9-12 ore “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio su tutte le aree di allerta della Regione, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”, la protezione civile della Regione ha pubblicato un altro avviso. Sì perché anche per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, è prevista un’allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e idraulica.

Per la giornata di domani è allerta per criticità idrogeologica su tutte le zone della Regione Lazio. Allerta per criticità idraulica, invece, su:

Zona A Bacini costieri Nord

Zona D Bacini di Roma

Zona E Aniene

Zona F Bacini Costieri Sud

Zona G Bacino del Liri.

In ogni caso, questa settimana a Roma, secondo gli esperti di Il Meteo.it, avremo minime che oscilleranno tra i 7° e gli 8° con massime che arriveranno fino a 11°. Poi da venerdì 16 le temperature torneranno leggermente a salire. E domenica, probabilmente, il sole tornerà a splendere in cielo. Con il Natale che, almeno per ora, potrebbe essere ‘anomalo’: sole e caldo. Sì, perché come fanno sapere gli esperti di Meteo.it, da domenica 18 dicembre tutto potrebbe cambiare. E, quindi, probabilmente il Natale sarà diverso sul fronte ‘meteo’ con l’anticiclone africano in rinforzo verso il nostro Paese. Questo vuol dire che, molto probabilmente, le feste saranno all’insegna della stabilità, con tempo soleggiato da Nord a Sud e temperature nemmeno troppo fredde.