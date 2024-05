Ardea: “Ci sono i ladri in casa”, ragazza chiede aiuto ai Carabinieri, il papà li affronta e ne blocca uno

Momenti di paura l’altra notte sul litorale romano, teatro di un tentativo di furto presso un’abitazione. E’ successo ad Ardea (Roma): a ritrovarsi faccia a faccia con i malviventi padre e figlia, cosa è successo.

Si sono ritrovati i ladri in casa ed è scoppiato il parapiglia. Caos ad Ardea, città alle porte della Capitale, sul litorale, dove una famiglia ha dovuto fare i conti con una visita tutt’altro che desiderata in piena notte. Due banditi avevano infatti messo nel mirino la casa – non distante dal lungomare – ed erano riusciti ad introdursi all’interno. Ma il loro piano non è andato come da programmi.

Scoprono i ladri in casa ad Ardea: papà ne affronta uno e lo blocca

La coppia è stata infatti sorpresa dai proprietari facendo scattare così l’allarme. Durante il trambusto la figlia è riuscita a scappare per chiedere aiuto, mentre il papà, coraggiosamente, ha deciso di affrontare i malviventi a viso aperto. La ragazza, secondo quanto ricostruito, è riuscita quindi a raggiungere la vicina Tenenza dei Carabinieri di Ardea, raccontando quanto stava avvenendo nella casa, un’abitazione situata lungo via Modena.

Ragion per cui, due Carabinieri, liberi dal servizio e in borghese, acquisita la segnalazione, si sono recati immediatamente presso l’abitazione della donna dove hanno trovato un uomo, uno dei due malviventi, ancora in fase di colluttazione con il padre. I Militari sono intervenuti così in soccorso del proprietario di casa (un commerciante, ndr) riuscendo infine a bloccare il malvivente.

Preso anche il complice

A quel punto, seguendo le indicazioni della vittima, gli operatori sono così venuti a conoscenza della presenza del secondo uomo che però nel frattempo era riuscito a dileguarsi, scappando via appena prima del loro arrivo sul posto. Ma il suo tentativo di fuga non è durato molto. Il complice, che era fuggito nei campi limitrofi alla strada, è stato rintracciato e bloccato a circa 50 metri di distanza dall’abitazione, nascosto tra gli arbusti. I Carabinieri hanno così ricostruito l’esatta dinamica dei fatti appurando che i due malviventi si erano introdotti all’interno della cantina con l’intento di asportare generi alimentari (olio e vino) prima di essere scoperti.

Arrestati due ladri ad Ardea, come sta il proprietario di casa

Entrambi gli indagati sono stati quindi arrestati e condotti in caserma: si tratta di un 46enne e un 47enne – tutti e due italiani – già noti alle forze dell’ordine. Al momento si trovano sottoposti agli arresti domiciliari, provvedimento disposto al termine del rito per direttissima dal Giudice dopo la convalida dell’arresto. Per quanto riguarda le condizioni di salute della vittima invece, ovvero il proprietario di casa, una volta soccorso il 58enne è stato trasportato presso l’Ospedale Sant’Anna di Pomezia; diverse le escoriazioni riportate durante la colluttazione per le quali ha ricevuto cinque giorni di prognosi.