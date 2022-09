Ardea, alla guida completamente ubriaco: denunciato

Ardea. La guida è una cosa seria, e questo non solo perché c’è il rischio di perderci la vita sulla strada, come purtroppo il nostro Paese sa bene a causa dell’alto tasso di morti per incidente, ma soprattutto perché, oltre alla propria, in gioco c’è anche l’incolumità degli altri.

Cattivi utenti della strada ad Ardea

Chiamate, messaggi, scroll su Instagram: se ne vedono di tutti i colori ad oggi. Ma oltre a ciò, c’è un vecchio problema che sembra inestirpabile: l’alcool al volante. L’ultimo caso è stato stanato dai Carabinieri durante un servizio di controllo straordinario sulle strade, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale. Il servizio, che ha visto impiegati numerosi militari del comando, si è sviluppato soprattutto nel comune di Ardea e nelle zone più sensibili di Marina Tor San Lorenzo.

Ubriaco alla guida

Un soggetto, in particolare, si è dimostrato particolarmente pericoloso durante la sua guida, perché aveva in corpo un tasso alcolemico oltre la soglia limite. I militari hanno fermato la vettura per il controllo ed hanno fatto una scoperta non poi così inconsueta su queste strade purtroppo.

Sanzione e ritiro della patente

Di fatto, a seguito di controllo eseguito con l’etilometro, è stato sorpreso con un tasso alcolico di circa 1.20. Per questo motivo, per lui è scattata immediatamente la denuncia ai sensi dell’art. 186 C.d.S. comma 2 lett. B, con contestuale sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, da sei mesi a un anno. Successivamente, i controlli sono proseguiti.

Leggi anche: Ardea, famiglia occupa un appartamento. Il Sindaco: ‘Sgomberato subito’

Scappa dai Carabinieri senza motivo

Un secondo soggetto un 23enne nordafricano, durante un controllo eseguito in via delle Pinete Di Marina di Tor San Lorenzo, si è dato ad una precipitosa fuga, senza alcun motivo, a quanto risulta. Inseguito dagli operatori, e bloccato, è stato accompagnato in caserma e sottoposto a perquisizione, con esito negativo.

Droga nella mutante fin dentro la caserma

Infine, anche questioni di droga. i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto dell’Est Europa, classe 1997, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’atto del controllo mentre era alla guida del suo veicolo, tentava di disfarsi di un involucro contenente 0.6 grammi di cocaina. Accompagnato in caserma, tentava di liberarsi di un ulteriore involucro, nascosto all’interno degli slip.