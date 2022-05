Armi clandestine, droga e scooter rubati: i Carabinieri li scoprono mentre progettavano l’ennesimo furto

Ricettazione di uno scooter rubato, detenzione di armi clandestine e spaccio di stupefacenti: questi i reati di cui sono accusati 5 individui, due dei quali già detenuti, scovati dai Carabinieri della Compagnia di Velletri. Le misure in questione sono state eseguite, nello specifico, tra i comuni di Ariccia, Lanuvio, Civitavecchia e Frosinone.

La scoperta dei Carabinieri

Le indagini dei militari hanno portato dapprima a scoprire uno scooter rubato che i soggetti avevano anche cercato di rivendere e, inoltre, anche la detenzione illegale di armi clandestine di diversa tipologia, probabilmente da impiegare durante le azioni criminose.

Infine, per coronare il tutto, e non farsi mancare nulla, i soggetti avevano con sé anche della droga destinata alla vendita, e poi ancora possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli per lo scasso.

Il tutto era avvenuto proprio l’anno scorso, ad un anno esatto, il 10 maggio 2021. Nella giornata di ieri, invece, sono arrivate le convalide

Leggi anche: Latina, smantellato supermarket della droga: all’interno anche armi da fuoco e munizioni

Progettavano una rapina a Lanuvio

Quando i Carabinieri li avevano scovati in quell’occasione, erano ad un passo da compiere il loro ennesimo disegno criminoso e nella fase di svolgimento delle attività preparatorie. Stando alle indagini ora completate, proprio in quel momento stavano progettando una rapina in un’abitazione del comune di Lanuvio.

Un buco dentro casa per le armi

Andando più a fondo, poi, ecco che le indagini ulteriori dei Carabinieri hanno consentito di individuare anche un altro soggetto che aveva eseguito dei lavori in muratura all’interno di un immobile di Albano Laziale (nella disponibilità di uno degli indagati), dove era stato ricavato il vano in cui, il 10 maggio dello scorso anno, furono poi rinvenuti: