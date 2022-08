Artemis 1, annullato il lancio di oggi per la Luna: problemi al motore

Artemis 1. C’era grande aspettativa per questa missione targata NASA con la collaborazione di ESA. Nonostante ciò, il lancio previsto per oggi, della missione Artemis 1 è stato annullato per l’impossibilità di riparare un guasto insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls.

Ad annunciarlo è stata la NASA stessa durante la diretta tv di qualche ora fa. Il lancio potrebbe dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In tal caso, la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ottobre.

Sospeso il countdown

Dunque, per il momento è temporaneamente sospeso il conto alla rovescia per il lancio della missione Artemis 1. Durante l’attesa per le ultime operazioni, il conto alla rovescia è stato fermato quando mancavano 40 minuti per dare modo ai tecnici della Nasa di risolvere i problemi sorti con uno dei quattro motori RS-25. Esclusa, per il momento, la possibilità che si sia formata una crepa strutturale nello stadio centrale del razzo. Il problema, invece, sembrerebbe legato alla formazione di ghiaccio.

Problemi a un motore

I tecnici della Nasa sono ora al lavoro per risolvere nuovi problemi emersi a uno dei quattro motori RS-25 del lanciatore Sls e per verificare quella che sembra essere una crepa in un giunto di collegamento (flangia) dello stadio centrale del razzo. Intanto, però, continua anche il caricamento dei serbatoi. Tutto per, come anticipato, potrebbe slittare, pur restando sempre all’interno della finestra di lancio prevista per oggi, lunedì 29 agosto, della durata di 120 minuti.