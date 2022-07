Assalto al portavalori a Roma: il commando spara con pistole e mitra, mentre civili sono in strada (VIDEO)

Roma. Un commando armato, organizzato ed addestrato che aveva pianificato tutto nel dettaglio: il tipo di colpo, l’orario, la tattica da seguire e la fuga finale con il malloppo a bordo di un mezzo condotto da un complice già appostato che li attendeva.

Commando rapina un blindato: sottratti 350.000 euro

Un furto da capogiro, ad un portavalore che in quel momento trasportava con sé l’altisonante cifra di 350 mila euro. In realtà, però, il colpo doveva fruttare molto di più, dal momento che all’interno del furgone erano ben 4 i plichi contenenti quella stessa cifra. Ma in quella occasione, i banditi erano riusciti a sottrarne solamente uno.

La dinamica dell’assalto di venerdì 1 luglio

Il Far West è avvenuto in strada, in pieno giorno, a Roma, in zona Casilino, in via Anteo, a Torre Angela. Nella mattinata del 1 luglio, intorno alle 8:00, un commando armato formato da almeno 5 persone ha bloccato un portavalori che aveva appena prelevato gli incassi dei locali e li stava andando a depositare in banca. La traiettoria e l’orario di consegna erano conosciuti al dettaglio, e l’appostamento preparato da tempo.

Circondato e assalito con le armi

Non appena è arrivato nei pressi del deposito, il furgone è stato fermato e circondato, Poi, con un’azione fulminea, armi alla mano, i banditi hanno rubato la pistola ad una delle guardie giurate. Gli assalitori erano evidentemente ben addestrati e organizzati e, nonostante la presenza di 3 agenti a difendere il blindato, sono riusciti nel loro intento.

Disarmata guardia giurata e scontro a fuoco

Disarmata una delle guardie, hanno intimato alle restanti di consegnare il contenuto del blindato. Ma queste si sono rifiutate, e da lì ne è nata una sparatoria davanti a decine di passanti e testimoni, completamente impauriti e stravolti dalla dinamica. Un colpo ha, poi, ferito una delle guardie, durante la violenta e rapidissima dinamica.

Infine, notata la folla di passanti terrorizzata e intuite le decine di segnalazioni che stavano per arrivare agli agenti di Polizia, i banditi hanno prelevato rapidamente un plico del valore di 350 mila euro e sono fuggiti a bordo di un altro mezzo, diverso dal furgone con il quale erano giunti per la loro azione.

La caccia alla banda di rapinatori

Ora è caccia ai rapinatori, e si indaga negli ambienti della mala romana per rintracciare la batteria di rapinatori specializzati che venerdì, alle 8 del mattino, hanno assaltato, armati di mitra e pistole, il portavalori carico di un milione 400mila euro. La guardia ferita, colpita a una gamba, per fortuna non è in gravi condizioni.

Il video della rapina

Le guardie giurate, tre in totale a difendere il blindato, hanno speronato il Doblò blu con il quale i banditi avevano tagliato la strada al portavalori per impedirne la fuga: hanno rinunciato a rispondere la fuoco per non mettere ulteriormente in pericolo le decine di anziani che hanno assistito alla scena. I video hanno inquadrato la fuga dei rapinatori a bordo di un Renegade che li aspettava con un complice al volante. Ecco il video di quanto accaduto: