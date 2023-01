Bimba di 3 anni lasciata senza cibo e picchiata dagli zii: per salvarsi si nascondeva sotto al letto

Una bimba di 3 anni era stata affidata alle cure degli zii, senza sapere che sarebbero diventati i suoi carcerieri. Una storia assurda quella della quale è stata protagonista la piccina alla quale i suoi ‘aguzzini’ avevano tagliato i capelli corti corti e aveva sul viso e sul corpo segni di graffi, lividi e morsi. La piccolina era stata affidata agli zii dal patrigno, perché la mamma era finita in carcere. I fatti risalgono al 2019 e tutto succede in una casa situata in provincia di Rimini.

La segnalazione ai carabinieri

Per fortuna qualcuno aveva visto e sentito cosa succedeva in quella casa e ha segnalato la cosa ai carabinieri che hanno proceduto all’arresto della coppia di ‘carcerieri’. Quando i militari hanno raggiunto l’abitazione la bimba era talmente spaventata da essersi nascosta sotto il letto. Una volta che gli uomini dell’Arma sono riusciti a vedere la piccola si sono resi conto di quanto era stata costretta a subire. Sul suo corpo i segni dei maltrattamenti subiti da quella coppia di orchi che per giustificarsi avrebbero raccontato di aver trovato la piccola fuori al cancello poco prima dell’arrivo dei carabinieri.

La piccola era stata affidata agli zii dal patrigno

La verità è emersa presto. La bimba di soli 3 anni era stata affidata loro dal patrigno, in quanto la mamma della piccina, era finita in carcere. D’altra parte lo zio, fratello della donna finita nell’istituto penitenziario, avrebbe potuto prendersi cura della bambina, se non fosse stato che, siccome non riceveva soldi per il mantenimento della piccola, ha deciso insieme alla moglie di sfogare la sua rabbia sulla bimba, con percosse, morsi e anche lasciandola senza mangiare.

È arrivata ora la sentenza di primo grado a carico degli zii orchi. Una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per aver letteralmente torturato una bambina di soli 3 anni.