Brutto incidente sulla Tiburtina: grave scooterista

Ancora un incidente a Roma. E ancora un impatto violento. Questa volta è successo poco fa sulla Tiburtina, all’altezza di via dei Radar: è qui che ad avere la peggio, in una dinamica ancora tutta da accertare, è stato uno scooterista, che viaggiava a bordo di un T-Max. I rilievi dei caschi bianchi sono in corso, quindi le informazioni restano, almeno per il momento, frammentarie. Quello che è certo è che il traffico è in tilt, specialmente nella zona di Settecamini. Lo scontro è avvenuto tra lo scooter e una Volkswagen Golf. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, un 29enne, che sembrerebbe essere in gravi condizioni: è stato portato in ospedale, in codice rosso, al Policlinico Umberto I.

Tre incidenti mortali a distanza di poche ore

Quello avvenuto poco fa sulla Tiburtina è, purtroppo, l’ennesimo incidente di una lunga scia. Che sembra non voglia arrestarsi. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 64 anni, Rodolfo Infantino, è morto a bordo della sua moto: stava percorrendo via dell’Aeroporto, all’interno del quadrante Isola Sacra, quando si è scontrato con un’auto. Che non gli ha lasciato scampo. Poco dopo, in serata, a Castel Gandolfo, sulla via Appia Nuova, ha perso la vita un ragazzo di Marino di appena 26 anni: si trovava a bordo di un mezzo a due ruote, quando si è scontrato con un’auto. E l’urto è stato violento e fatale per lui: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione.

Incidente mortale a Fiumicino, addio a Rodolfo Infantino: aveva 64 anni

Inutile l’intervento del personale sanitario del 118 anche questa mattina, all’alba, sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita Prenestina, in carreggiata esterna: qui un uomo di 55 anni di Aprilia ha perso la vita. Il 55enne stava viaggiando a bordo del tir, che trasportava bottiglie, quando ha perso il controllo del mezzo pesante e ha terminato la sua corsa contro un pilastro in cemento armato. E anche per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere. Forse per un colpo di sonno, un malore o un guasto al camion. Ma spetterà agli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, fare chiarezza.