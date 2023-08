Cade mentre la mamma lo allatta: bimbo di 18 mesi si sveglia dal coma

Dopo giorni di apprensione, paura e tanti rimorsi, ora, il bambino si è svegliato dal coma. Il piccolo nella serata di venerdì scorso aveva battuto la testa contro un muro di casa ad Annicco, un paese in provincia di Cremona. La mamma lo stava preparando per l’allattamento. Per il momento, il piccolo però è ancora ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tenuto in continua e stretta osservazione, mentre i carabinieri continuano le indagini sulla dinamica.

Piccolo cade dalle braccia della madre durante l’allattamento

Per diversi giorni il piccolo ha lottato tra la vita e la morte. Alla fine, è riuscito a vincere. Stando alle testimonianze rilasciate dalla madre – così come riportate anche da Fanpage.it – erano circa le 22.00 di venerdì scorso, quando era accaduto l’imponderabile. La donna, in quel momento, stava tenendo il piccolo tra le sue braccia, mentre si preparava all’allattamento. Ma all’improvviso il piccolo pare le sia sfuggito a causa di un improvviso agitamento. Nell’atto di dimenarsi avrebbe urtato con violenza la parete della stanza, per poi perdere subitamente i sensi.

Il quadro clinico e il risveglio dal coma

Dopo la chiamata al numero d’emergenza e l’arrivo dei soccorritori, le condizioni del piccolo sono apparse preoccupanti, e per tale ragione è stato immediatamente trasferito in ospedale con l’ausilio di un elicottero. Per fortuna, poi, nei giorni successivi le sue condizioni s0no andate progressivamente migliorando, sebbene il trauma cranico subito necessiti ancora di strette osservazioni. Per il momento, la prognosi resta riservata, ma è stato comunicato nelle ultime ore che si è svegliato, con i suoi occhietti aperti, ed è vigile. Resta solamente da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.