Caldo record, i consigli del Ministero della Salute: ecco cosa fare

Caldo record in Italia. Le temperature elevate, secondo le previsioni degli esperti, dovrebbero interessare tutta la penisola per la prossima settimana. Il Ministero della Salute raccomanda ai cittadini di seguire le regole per proteggersi dal caldo. Qualche piccola accortezza, infatti, può aiutarci a superare questa ondata di caldo record che non diminuirà fino alla fine del mese.

“Mio padre non parlava più ed era spento”, aumentano i malori a Ostia per il caldo

Temperature elevate in Italia: i consigli del Ministero

I consigli arrivano direttamente dal ministero della Salute e sono consultabili anche sul suo portale attraverso un decalogo in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione. I suggerimenti sono rivolti soprattutto alle persone più fragili come gli anziani o i bambini, ma ci sono indicazioni anche per gli animali domestici.

Ecco i suggerimenti consigliati dal ministero della salute per sopportare e superare il caldo dei prossimi giorni. Il Ministero consiglia di non uscire nelle ore più calde: durante un’ondata di calore, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00). Tra i consigli c’è anche quello di migliorare l’ambiente domestico e di lavoro: la misura più semplice è la schermatura delle finestre esposte a sud e a sud-ovest con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane) che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. Efficace è naturalmente l’impiego dell’aria condizionata, che tuttavia va usata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna.

E’ importante anche bere molti liquidi: bere molta acqua e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete. Esistono tuttavia particolari condizioni di salute per le quali l’assunzione eccessiva di liquidi è controindicata. Se si è affetti da qualche malattia è necessario consultare il medico prima di aumentare l’ingestione di liquidi. Moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche.

Tra gli altri consigli ci sono i seguenti: