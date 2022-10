Si è conclusa con l’arresto del brigadiere Antonio Milia la lunga notte, infruttuosa, di trattative dopo che ieri il Militare si era barricato nella caserma dopo aver ucciso il Comandante Doriano Furceri. Stamattina, venerdì 28 ottobre 2022, l’irruzione all’interno dello stabile e il fermo del Carabiniere. Nel corso del blitz il brigadiere è riuscito a colpire un operatore del GIS ferendolo al ginocchio prima di essere definitivamente disarmato.

Cosa è successo nella Caserma dei Carabinieri di Asso

La situazione è degenerata nel corso del pomeriggio di ieri. Il Brigadiere, che stando a quanto riportato da Tgcom24 soffriva di problemi psichici ma recentemente era stato ritenuto idoneo al servizio da un apposita commissione, ha prima sparato al Luogotenente Furceri, Comandante della Stazione di Asso (Como). Poi si è asserragliato all’interno della caserma all’interno della quale c’erano una donna Carabiniere nonché le famiglie degli altri militari.

L’irruzione nella stazione dei Carabinieri

Le trattive per convincerlo ad arrendersi sono andate avanti tutta la notte ma Milia non ne ha voluto sapere. Stamani all’alba il blitz, poco prima delle 6.00. Il Brigadiere è stato quindi fermato e reso inoffensivo. Adesso dovrà rispondere delle accuse di omicidio e di tentato omicidio nei confronti dell’operatore del GIS nel corso del blitz.

Chi è Antonio Milia il Brigadiere che ha ucciso il Comandante della Stazione di Asso

Antonio Milia era stato ricoverato presso il reparto psichiatria dell’Ospedale di San Fermo della Battaglia a causa di alcuni problemi di psicologici. Dopodiché era stato dimesso ed era rimasto in convalescenza per diversi mesi. Attualmente era in ferie dopo che una commissione lo aveva riabilitato al servizio che aveva ripreso da poco. Per quanto riguarda la vittima Doriano Furceri era stato trasferito ad Asso nel febbraio scorso dopo 17 anni al Comando della stazione di Bellano in Provincia di Lecco dopo aver ricevuto messaggi di ingiurie e scritte anonime apparse sui muri del paese. Adesso si cerca di capire se questa vicenda possa in qualche modo essere collegata a quanto accaduto ieri.

