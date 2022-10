Con due lauree fa il bidello a 26 anni: ‘Almeno ho un lavoro vero e vengo pagato tutti i mesi’

Ha una laurea magistrale e una laurea in Scienze della Comunicazione oltre a un master in Marketing e sta prendendo anche una terza laurea, ma lavora come bidello.

Marco Morosini è di Sambucheto, una frazione di Montecassiano, provincia di Macerata, non ha ancora 26 anni ma ha deciso di lavorare come bidello all’Istituto per l’infanzia Aldo Moro.

Con due lauree ha scelto di lavorare come bidello

Quella di Marco è stata una scelta di vita. Il giovane collaboratore scolastico, titolare di due lauree entrambe con 110 e lode, ha scelto di percepire uno stipendio sicuro con un lavoro part time a scuola, 650 euro al mese, che gli danno anche la possibilità di continuare a studiare per conseguire ora la laurea in Economia aziendale.

Dopo la laurea Marco ha inviato diversi curriculum, voleva iniziare a lavorare, guadagnare, avere una sua indipendenza economica. Ed è stato chiamato per una supplenza come bidello. “Ho preso l’occasione al volo” ha raccontato il giovane al Corriere.

Leggi anche: Cade dalle scale di casa a Rocca di Papa: bambino di 10 anni gravemente ferito

Il 25enne è entusiasta di lavorare nella scuola

Qualcuno potrà pensare che con due lauree conseguite e una terza in arrivo il 25enne possa sentirsi frustrato a svolgere un lavoro che non necessita di tale titolo di studio, ma così non è. Marco è molto soddisfatto del lavoro che svolte e che gli consente di stare vicino ai bambini.

Marco è entusiasta del suo lavoro. Lui suona anche il pianoforte e a volte porta la tastiera a scuola per suonare e cantare insieme ai bambini. Sarebbe contento di poter restare nella scuola anche in futuro, magare come dirigente contabile e amministrativo.

A 25 anni ha già avuto diverse esperienze lavorative, perché ha conseguito anche il tesserino da pubblicista, facendo il giornalista e lavora in radio come free lance, ma l’esperienza dalla quale sostiene di aver imparato di più è quella nella scuola.