Covid, oggi nel Lazio 1611 nuovi contagi e 3 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Continua il monitoraggio dei casi Covid nella Regione Lazio, soprattutto ora che siamo alle soglie dell’autunno: le temperature si abbassano, e si ricreano nuovamente le condizioni ideali per la circolazione del virus.

Per questo un monitoraggio continuo si rende necessario, al fine di scongiurare eventuali impennate e non farci cogliere impreparati. Ecco il bollettino aggiornato per oggi, giovedì 15 settembre.

I numeri dei contagi per oggi 15 settembre

Ecco i dati rilevati dagli uffici della Regione Lazio per oggi, giovedì 15 settembre:

Nuovi contagi: 1611 (ieri 1553, scorsa settimana 1377)

1611 (ieri 1553, scorsa settimana 1377) Trend al 0,08% (ieri 0,08%)

al 0,08% (ieri 0,08%) Ricoverati: -10 (settimanale -60, scorsa settimana -22)

-10 (settimanale -60, scorsa settimana -22) % occupazione posti disponibili: 5,89% (ieri 6,04%)

5,89% (ieri 6,04%) Terapie intensive: -1 (settimanale -10, settimana scorsa -1)

-1 (settimanale -10, settimana scorsa -1) % occupazione terapie intensive: 2,76% (ieri 2,86%)

2,76% (ieri 2,86%) Isolamento: -515 (settimanale -2571)

-515 (settimanale -2571) Morti: +3 (settimanale +12, settimana scorsa +22)

+3 (settimanale +12, settimana scorsa +22) Guariti: 2134 (settimanale +8647)

I numeri dalle Asl sul territorio

Ecco, invece, il dettaglio che arriva direttamente dalla varie Asl dislocate su tutto il territorio: