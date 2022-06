Covid, oggi nel Lazio 3530 nuovi casi positivi e 6 decessi: il bollettino aggiornato

Covid, Lazio. Giorno dopo giorno, da oltre due anni, continua l’opera di monitoraggio sull’andamento della curva pandemica. Ora più che mai, poiché il virus sembra essere definitivamente sparito dai trend mediatici, mentre altre crisi incombono sull’Europa e l’Italia.

Cade l’obbligo di mascherine al chiuso

Oggi, inoltre, decade anche l’obbligo di mascherine al chiuso e da domani alcune cose cambiano in tutto il Paese. Intanto, però, vediamo nel dettaglio i dati aggiornati con il bollettino di oggi, mercoledì 15 giugno.

Leggi anche: Mascherine al chiuso, stop all’obbligo da oggi: ecco cosa cambia da domani

I dati dalla regione sul Covid

TAMPONI:

POSITIVI: 3530

3530 DECESSI: 6

6 RICOVERI ORDINARI: 480(+13)

480(+13) INTENSIVA: 32(+3)

32(+3) GUARITI: 4961

I dati sono in via di aggiornamento, ricaricare la pagina in caso di mancata visione