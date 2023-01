Dimentica la moglie in strada, ma se ne accorge dopo aver percorso 160 km: ‘Ci eravamo fermati per una breve sosta’

Una coppia era partita per raggiungere il paese di origine del marito. Dovevano trascorrere lì il Capodanno, ma durante il viaggio, a causa di una fermata necessaria per motivi fisiologici, l’uomo è risalito in macchina ed è partito dimenticandosi della moglie che è rimasta sola in strada senza cellulare o soldi. Sembra una storia frutto di fantasia, ma non è finzione, è accaduto realmente in Thailandia.

La fermata durante il viaggio

Boonton Chensu, un uomo di 55 anni, era partito insieme alla moglie. Avevano deciso di trascorrere l’ultimo dell’anno nella cittadina di origine dell’uomo. Un viaggio lungo che ha necessitato di una fermata. Una sosta avvenuta di notte a bordo strada. Entrambi si erano un po’ allontanati dall’auto per essere lontani da occhi indiscreti. Una volta fatto il 55enne è risalito in macchina ed è ripartito dimenticando completamente la moglie.

A discolpa dell’uomo potrebbe esserci il fatto che la donna, Amanuy Chaimoon, prima della fermata si era addormentata sul sedile posteriore e forse l’uomo non ha visto che anche lei era scesa dall’auto. Boonton, infatti, ha proseguito il suo viaggio tranquillo. Ha percorso ben 160 chilometri, ha raggiunto il suo Paese, prima di rendersi conto di aver lasciato la moglie per strada di notte e da sola.

La lunga passeggiata della donna e la richiesta di aiuto

La donna dal canto suo è rimasta sbigottita quando tornata alla macchina e non ha trovato nè l’auto nè il marito. Non sapeva cosa fare e così ha deciso di incamminarsi alla ricerca di un posto nel quale chiedere aiuto. Ha dovuto camminare a lungo prima di trovare qualcuno che potesse aiutarla, visto che non aveva con sé cellulare o soldi. Alla fine raggiunta una stazione di Polizia ha potuto chiamare il marito che, finalmente, si è reso conto di quanto era successo.