Doppio incidente su via Ostiense e via del Mare tra Vitinia e Acilia: coinvolte due moto, traffico in tilt

Roma. Due incidenti dell’ultima ora che stanno letteralmente creando il panico in strada proprio in questi minuti, con strade completamente intasate di auto, rallentamenti, blocchi e, ovviamente, tutta la frustrazione che normalmente contrassegna situazioni di questo tipo.

Terribile incidente Roma, scontro tra 3 auto: 4 feriti, grave 22enne

Due incidenti a Roma: Via del Mare e Via Ostiense bloccate

I due incidenti si sono verificato oggi, venerdì 5 maggio 2023, intorno alle 15.40: uno sulla Via del Mare e un altro in Via Ostiense. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni oculari presenti sul posto, pare che in entrambi i casi siano stati dei centauri a bordo delle loro moto ad essere coinvolti. Due incidenti con le moto, insomma, le cui dinamiche sono ancora tutte da acclarare. L’evento è recentissimo, e le strade sono ancora intasate. La Polizia Locale è immediatamente intervenuta dopo la segnalazione sia per i rilievi sia per la messa in sicurezza della strada. Parallelamente, anche gli operatori del 118 sono intervenuti sul posto per verificare le condizioni degli incidentati, dei quali al momento non si sa nulla. Pare che in un caso si tratti di una donna, ma è ancora tutto da verificare perché si tratta di testimonianza frammentarie e poco lucide, data la criticità dell’evento.

”5 chilometri in oltre 20 minuti”

I due sinistri si sono verificati entrambi ad altezza Vitinia. Come ha dichiarato un automobilista che ha inviato la segnalazione in redazione: ”Stanno creando il finimondo. Dal Raccordo non si riesce a scendere, sulla via del Mare in direzione Ostia la fila iniziava da prima del Raccordo. Ho fatto 5 chilometri di strada in oltre 20 minuti. Incredibile!”