Dramma in provincia: uomo muore soffocato mentre pranza

Tragedia nella giornata di oggi in provincia di Frosinone, alle porte di Cassino, dove un uomo è morto mentre mangiava un panino. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo: sul posto 118 e Carabinieri.

Dramma in un paese della provincia di Frosinone. La comunità piange la scomparsa di un 51enne che oggi, mentre pranzava, è rimasto soffocato. Perdendo la vita. Disperati i tentativi di salvarlo da parte degli operatori del 118 che però non sono bastati. La vittima è deceduta prima del trasporto in Ospedale.

Uomo muore alle porte di Cassino

Il 51enne, secondo quanto ricostruito, stava mangiando quando, poco dopo le 14.00, la situazione è precipitata. L’allarme è scattato nel territorio comunale di Cervaro, in periferia, nella contrada Foresta. Si tratta di un paese di poco più di 7.000 anime, situato alle porte di Cassino, in provincia di Frosinone: immediatamente è stata lanciata la richiesta d’aiuto al 112 da parte dei familiari e sul posto sono arrivati i soccorsi.

Sin da subito la situazione è però apparsa molto grave con gli operatori che hanno tentato una manovra di disostruzione sul posto che non ha avuto però l’esito sperato. La vittima, stando a quanto riferito da alcuni media locali come LeggoCassino.it, pare fosse affetta da disabilità. Il quotidiano online riferisce anche di tensioni scoppiate tra i familiari e i sanitari, per le quali sono dovuti intervenire i Carabinieri.

