Entra in una farmacia con la pistola: svaligia tutto l’incasso e fugge sui binari

Sezze. E’ entrato di soprassalto all’interno di una nota farmacia del posto, con tutto l’occorrente che un’azione di tal tipo abbisogna: passamontagna, occhiali da sole e, ovviamente, una pistola che ha puntato direttamente contro il farmacista che si trovava alla cassa.

Rapina a mano armata in una farmacia di Sezze

Tanta la paura in quei pochi concitati minuti prima che tutto finisse con la sua fuga. Una volta davanti alla casa non la finiva più di sbraitare e minacciare l’operatore che gli consegnato l’incasso all’interno. Infine, la precipitosa fuga con il malloppo. Il fatto è successo a Sezze Scalo nel pomeriggio di ieri, quando il rapinatore, un uomo di 34 anni, ha messo in atto il suo piano. Ma la fuga rocambolesca mista all’adrenalina del momento fanno sempre in modo che qualche traccia rimanga. Infatti, non appena è stata lanciata la segnalazione, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina si sono subito messi sulle tracce del soggetto.

La fuga del rapinatore e l’inseguimento sui binari

Le intuizioni e le piste dei militari confluivano tutte verso i binari della stazione locale. Qui un uomo passeggiava sulla banchina: la somatica corrispondeva esattamente alla descrizione del rapinatore. Quando si è reso conto di essere pedinato, il rapinatore si è immediatamente dato alla fuga, correndo come un furibondo lungo i binari per poi scavalcare anche una recinzione.

La cattura dei Carabinieri e l’arresto

Un Carabinieri lo ha inseguito per tutto il tragitto, mentre un secondo lo attendeva al posto di blocco con le volanti pronte e posizionate. Dopo qualche minuto di concitazione, i militari sono riusciti finalmente a bloccarlo e a farsi consegnare la refurtiva. In un angolo, nascosti, hanno anche rinvenuto gli indumenti e l’equipaggiamento impiegato qualche istante prima per compiere la rapina. Dopo averlo identificato, sono scattati gli arresti domiciliari.