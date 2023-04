Formazione docente tutor e orientatore 2023: come fare domanda e dove

Al via le domande a partire dal prossimo 17 aprile 2023 per la formazione del docente tutor e orientatore. La comunicazione ufficiale è avvenuta attraverso il decreto firmato dal titolare del ministero dell’Istruzione e del merito (Mim), il ministro Giuseppe Valditara.

Docente tutor e orientatore: al via le domande dal 17 aprile 2023

Nel dettaglio, parliamo del decreto n. 63 del 5 aprile 2023 per la ripartizione delle risorse, 150 milioni di euro, che saranno destinati alle scuole le quali, su tutto i territorio italiano, si doteranno di 40mila docenti tra tutor e orientatori a partire proprio dal prossimo anno scolastico 2023/2024. Contestualmente, poi, è stata anche diffusa la domanda per poter iscrivere i docenti potenziali tutor e orientatori agli specifici corsi di formazione necessari per poter svolgere suddette mansioni.

I dettagli della circolare dal Ministero

Per quanto riguarda i dettagli sulla circolare in questione, il documento emanato dal Mim, dunque, non soltanto riporta tutte le istruzioni necessarie per poter inoltrare le domande da parte degli aspiranti docenti tutor e orientatori dal prossimo 17 aprile, ma parallelamente fornisce anche diverse informazioni su queste due figure in particolare. Il Ministero, inoltre, ha inviato il comunicato anche a tutte le scuole statali secondarie di secondo grado. Nella comunicazione, si conferma, insomma, che a partire da settembre 2023 saranno pienamente operativi circa “40mila docenti tutor e orientatori, che aiuteranno gli studenti delle circa 70mila classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado a effettuare scelte consapevoli e costruire un percorso di studi e di lavoro che faccia emergere appieno i talenti di ciascuno di essi.”

Compenso e ruoli del docente tutor e orientatore

Successivamente, il ministero specifica anche più in generale quali sono le fasce di compenso per il docente tutor e per l’orientatore:

per il docente tutor da un minimo di 2.850 a un massimo di 4.750 euro ;

; per docente orientatore il compenso dovrà essere compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000 euro.

Ecco invece, come si legge sempre nella circolare, le due attività specifiche in cui saranno coinvolti