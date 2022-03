Guerra in Ucraina. Va a consegnare provviste al canile rimasto senza cibo: giovane volontaria uccisa senza pietà

Ancora una storia terribile che arriva dall’Ucraina, dove giovedì una giovane volontaria, Anastasiia Yalanskaya, è stata uccisa ieri. La ragazza stava andando a consegnare delle provviste a un canile rimasto senza cibo da ormai 3 giorni. E’ successo a Bucha, una cittadina a 30 chilometri da Kiev.

L’auto in cui si trovava Anastasiia, una ragazza di appena 26 anni, è stata presa di mira da alcuni soldati russi a distanza ravvicinata ed è morta sul colpo.

Anastasiia Yalanskaya era rimasta a Kiev per fare volontariato mentre tutti, intorno a lei, erano fuggiti.

“Le ho chiesto di essere molto cauta. Che al giorno d’oggi un errore costa moltissimo”, ha raccontato suo marito Yevhen Yalanskyi alla giornalista americana Ashleigh Stewart. “Ma lei stava aiutando tutti, lì intorno. Le ho chiesto di pensare all’evacuazione, ma lei non mi ha ascoltato”.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, distrutto lo zoo di Kharkiv: animali morti, feriti o fuggiti

Chi era Anastasiia, la volontaria uccisa

Amici e familiari credono che sia stata presa di mira per puro caso. Anastasiia aveva un canale Telegram per tenere aggiornati gli amici su quanto stava facendo. Martedì ha scritto che stava aiutando un asilo dove 40 bambini erano rimasti senza cibo e senza pannolini. La ragazza stava poi portando aiuti a un ospedale militare e cibo per cani al canile. “Non abbiamo paura – aveva scritto – Siamo uniti come non mai e vinceremo”.

Giovedì, il giorno in cui è morta, Yalanskaya ha delineato i suoi piani per il giorno successivo: “Sono stanca. Questo è il terzo giorno in macchina”, ha scritto, “Impossibile arrivare a Irpin. Hanno fatto saltare in aria il ponte dove sono andata ieri. Domani proveremo ad entrare da un’altra parte”.

Leggi anche: Sofia, la bimba di Kiev ferita e ricoverata a Roma: «Tutta la sua famiglia è stata uccisa»

Città devastata dai bombardamenti

Gli amici non sanno perché Anastasiia sia stata presa di mira, ma pensano che le truppe russe stiano uccidendo sempre più civili a caso, per spaventare la popolazione fino alla sottomissione. La città di Bucha fa parte della linea di difesa ucraina ed è stata presa d’assalto dalle truppe russe che spingono verso Kiev.