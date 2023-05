Il Concertone del Primo Maggio sotto la pioggia è un successo: in piazza oltre 300mila persone (FOTO)

È tornato sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano il Concerto del Primo Maggio a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e prodotto e organizzato da iCompany. Un’ edizione di successo quella di quest’anno, che ha visto in piazza oltre 300mila persone saltare e cantare a ritmo di musica, nonostante la pioggia.

Lo slogan della 33ª edizione, “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, ha reso omaggio alla Costituzione italiana in occasione dei 75 anni dall’entrata in vigore e ha celebrato la Festa dei Lavoratori. Alla sua sesta conduzione dell’evento Ambra Angiolini, che ha presentato il Concertone affiancata dall’attore e comico Fabrizio Biggio.

Proprio Ambra Angiolini ha voluto rendere omaggio alla Costituzione con un toccante discorso sulla parità di genere: “Avvocata, ingegnera, architetta. Tutte queste vocali in fondo alle parole sono, saranno armi di distrazione di massa? Ci fanno perdere di vista i fatti e i fatti sono che una donna su cinque non lavora dopo un figlio, che guadagna un quinto in meno di un uomo che copre la stessa posizione. Non lo diceva già la Costituzione nel 1949 che la donna doveva avere gli stessi diritti dell’uomo nell’art. 36?”.

“Che ce ne facciamo delle parole? – ha detto la conduttrice – Voglio proporre uno scambio: riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20 per cento di retribuzione. Pagate e mettete le donne in condizione di lavorare. Uguale significare essere uguale, e finisce con la e”.

Concertone del 1 maggio sotto la pioggia

Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano oltre 50 artisti si esibiranno sotto la pioggia. A inaugurare la kermesse musicale il collettivo di attori e musicisti romani L’Orchestraccia con il Canto degli Italiani e Bella Ciao. E’ attesissimo il momento che arriverà proprio questa sera dopo le 20, quando si esibiranno Emma, Mr.Rain, Ariete, Aurora, Tananai, Gabbani, Piero Pelù e Rocco Hunt. Grande attesa anche per Ligabue che torna in piazza San Giovanni dopo ben 17 anni. Il concertone si chiuderà a mezzanotte.