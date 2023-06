Incendio nella cucina di Zuma, il ristorante dei vip a Roma: locale chiuso

Un incendio è divampato nella cucina del ristorante giapponese Zuma di Roma. Momenti di paura ieri sera in uno dei locali della Capitale più frequentato dai vip. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti, ma il locale è stato costretto a chiudere.

Incendio nella cucina di Zuma, il ristorante giapponese dei vip

Nel noto locale, sito all’interno del palazzo Fendi in via della Fontanella Borghese, accanto a via del Corso, è scoppiato un incendio, partito dalla cucina. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che una fiammata sia divampata in cucina provocando una nube di fumo nero. A quel punto è scattato l’allarme antincendio. Il personale ha fermato tutte le attività in corso nel locale per gestire al meglio la situazione.

Il messaggio del ristorante ai clienti: “Siamo dispiaciuti, vi terremo aggiornati”

I clienti in attesa fuori dal locale sono stati invitati a rimandare l’entrata, dato che il ristorante giapponese è rimasto chiuso per un po’ di tempo prima di avere certezza del grado di gravità della situazione. Nell’incidente, fortunatamente, non è rimasto coinvolto nessuno, né il personale presente né i clienti in sala. Successivamente, appena ristabilito il controllo della situazione, il ristorante ha comunicato la chiusura attraverso Instagram.

“Gentili clienti, siamo dispiaciuti, ma per problemi tecnici al sistema di areazione siamo costretti a chiudere questa sera e domani a pranzo. Vi terremo aggiornati sui nostri canali per eventuali cambiamenti. Tutte le prenotazioni verranno contattate personalmente dal nostro team. Ci scusiamo per l’imprevisto. Zuma Rome”, ha scritto il ristorante in una storia di Instagram per rassicurare i clienti.