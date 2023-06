Incidente sul lungomare degli Ardeatini, scontro tra due auto: intera famiglia trasportata in ospedale

Grave incidente sul lungomare degli Ardeatini, ad Ardea. Lo scontro è avvenuto oggi, sabato 17 giugno, all’altezza di via Belluno intorno alle ore 18:30. Un’intera famiglia è stata trasportata in ospedale, tra cui padre, madre e due bambini piccoli.

Incidente sul lungomare degli Ardeatini: feriti due bambini

L’incidente è avvenuto questa sera, sabato 17 giugno, sul lungomare degli Ardeatini all’altezza del benzinaio, in direzione Tor San Lorenzo. A scontrarsi due automobili: una Fiat Punto e una Renault Scénic.

Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, la Renault stava viaggiando in direzione Tor San Lorenzo quando, ad un certo punto, la Fiat Punto è sbucata da via Belluno e si è immessa sul lungomare. A quel punto è avvenuto l’impatto tra i due veicoli. Non è chiaro se entrambi i guidatori viaggiassero a velocità elevate o se la Fiat Punto si sia immessa nella strada all’improvviso senza lasciare il tempo alla Renault di frenare. Le dinamiche sono incerte e i rilievi del caso sono in mano agli agenti della Polizia Locale di Ardea.

Ardea, lungomare: strada chiusa e traffico deviato

Ad avere la peggio è stata la famiglia a bordo della Punto, composta da madre, padre e due bambini. Tutti i componenti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Pomezia e le loro condizioni per il momento restano ignote. Sembra stare bene invece l’uomo a bordo della Renault Scénic, che non avrebbe riportato gravi ferite.

La strada è stata momentaneamente chiusa per i rilievi del caso. Il transito è deviato in prossimità del benzinaio. Sul luogo sono presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, la Polizia Locale di Ardea e i volontari della Protezione Civile Airone.