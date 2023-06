Latina, rissa violenta alle autolinee: uomo lasciato a terra in una pozza di sangue

Una violenta rissa è avvenuta ieri pomeriggio nella zona delle autolinee Cotral a Latina. Le persone coinvolte erano tante, al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Violenta rissa a Latina: uomo in condizioni gravissime

Non si conoscono le motivazioni della rissa, ma un uomo di nazionalità nigeriana ha avuto la peggio. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno trovato l’uomo riverso a terra in un lago di sangue. La vittima è in condizioni gravissime, a causa di una ferita sul petto inferta probabilmente con una bottiglia di vetro rotta.

Gli altri partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga, lasciando a terra l’uomo, che è stato soccorso dai sanitari del pronto intervento e trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso.