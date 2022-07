Latina, sfondano l’ingresso dell’Unieuro con l’auto-ariete e saccheggiano tutto

Latina. Ancora un furto, e ancora una volta la mano è quella di chi sembra essere uno ”specialista”, o meglio avvezzo alle dinamiche e alle modalità del reato.

Rapina con scasso a Latina

I rapinatori sono tornati in azione proprio stanotte per mettere a segno un furto nel punto vendita Unieuro di via Epitaffio che ha fruttato un bottino che sembra essere ingente, in fase di quantificazione. La cifra si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro.

Auto-ariete per sfondare l’ingresso

Questa volta i rapinatori non hanno fatto nulla per non dare nell’occhio, utilizzando un’auto come vero e proprio ariete di sfondamento, per farsi strada attraverso la saracinesca della porta d’ingresso. Dopo aver ”bucato” l’ingresso, i malviventi si sono poi introdotti nel negozio per depredare il tutto.

Bottino corposo

Hanno portato a casa di tutto: tra i prodotti esposti, soprattutto smartphone, tablet e televisori, riuscendo a fuggire appena in tempo prima dell’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile. Sul caso sono in corso le indagini per risalire all’identità dei banditi.