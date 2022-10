Lazio verso la pillola del giorno dopo gratuita per tutte le giovanissime

Lazio. La Regione si appresta a fare un grande (e concreto) passo in avanti: anticoncezionali gratuiti per le ragazze di età compresa tra i quindici e i diciannove anni. Questo quanto emerso dalla giornata di venerdì scorso, all’indomani di una riunione tra i vertici della Regione Lazio e il Coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio.

Garantire alle giovanissime l’accesso gratuito alla pillola

Una proposta sperimentale che ha come obiettivo quello di garantire alle giovanissime, dai 15 ai 19 anni, l’accesso gratuito alla pillola contraccettiva. Dunque, non soltanto parole, ma anche fatti. Si spera. Il dibattito riaperto sul diritto all’aborto segna prese di posizione da parte delle Regioni dopo l’annuncio del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ha deciso di distribuire la Ru486 nei consultori.

Le parole di Alessio D’Amato

Sulla questione, le parole di Alessio D’Amato sono state: “Istituiremo un tavolo tecnico e verificheremo la possibilità di procedere con un protocollo sperimentale legato alle giovanissime, per la gratuità della pillola contraccettiva che attualmente Aifa inserisce in fascia C. Chiederò quindi al consiglio regionale di inserire un apposito capitolo di bilancio per questo”.

Leggi anche: Molnupiravir: da oggi si può curare il Covid con una pillola

La pillola del giorno dopo, facciamo chiarezza

Si tratta senza dubbio di una farmaco impiegato come metodo di contraccezione post-coitale, e cioè per la contraccezione di emergenza, entro le 72 ore (3 giorni) o 120 ore (5 giorni) successive a un rapporto sessuale. L’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità – ha chiarito, inoltre, che la pillola del giorno dopo non è in grado di impedire l’annidamento dell’ovulo fecondato nell’utero; per questo motivo la pillola è stata catalogata specificatamente come anti-ovulatorio.

Infine, una ulteriore precisazione: la pillola del giorno dopo, in quanto contraccettivo, non va confusa con il mifepristone, il farmaco impiegato per l’interruzione volontaria della gravidanza, e noto come RU-486 da cui si differenzia profondamente per principi attivi, tempi di assunzione e meccanismi di azione coinvolti.