Manuel morto a Casal Palocco, stasera la fiaccolata nel quartiere per ricordarlo: tutti vestiti di bianco

Una fiaccolata per ricordare Manuel, il piccolo di appena 5 anni morto nel tragico incidente causato dagli YouTuber ‘The Borderline’, e che ha commosso tutta l’Italia. Il quartiere di Casal Palocco, luogo dell’incidente e dove vive la famiglia della vittima, si stringe calorosamente attorno al dolore dei genitori. Questa sera alle 19:00 saranno in centinaia a ricordare il piccolo che ha perso la vita.

Incidente a Casal Palocco dove è morto il piccolo Manuel

Il piccolo Manuel ha perso la vita in un incidente a Casal Palocco e staserà si terrà una fiaccolata per l’ultimo saluto al piccolo. I residenti sono stati chiari: non dovranno esserci polemiche o proteste, si dovrà andare vestiti di bianco e portare una luce, una candela o qualcosa che brilli al buio. Sarà un momento di riflessione e di raccoglimento per la comunità, ma non è ancora noto se la famiglia di Manuel parteciperà oppure no. Sicuramente ci sarà il presidente dell’X Municipio Mario Falconi e altri rappresentati istituzionali.

Fiaccolata nel quartiere per ricordarlo: dove e a che ora

La solidarietà di quartiere a Roma è una cosa ben conosciuta, infatti, la manifestazione è nata spontaneamente tra gli abitanti del di zona, che hanno deciso di mostrare vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia e dare l’ultimo saluto al bimbo. Inizierà alle 19 davanti l’asilo che frequentava il bimbo, in Via Macchia Saponara 247/249 e proseguirà su via Timocreonte fino ad attraversare tutto Casal Palocco. Ci sarà una tappa davanti la chiesa di San Timoteo, dove i partecipanti si raccoglieranno in preghiera. Il cammino proseguirà su viale Prassilla e via Aristonico di Alessandria. La fiaccolata terminerà all’incrocio con via Archelao di Mileto, il luogo dell’incidente.

Proseguono le indagini

Nel frattempo, proseguono le indagini su Matteo di Pietro, lo YouTuber dei The Borderline che era alla guida del Suv e che si trova agli arresti domiciliari da venerdì scorso. Forse il suo interrogatorio si svolgerà proprio domani, lunedì 26 giugno. Per adesso lui non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma sappiamo per certo che ha deciso di chiudere il suo canale YouTube, su cui faceva challenge ai limiti dell’estremo. Come l’ultima: trascorrere ben 50 ore in macchina senza mai fermarsi, mettendo in serio pericolo le altre persone, e che è culminata con una tragedia che nessuno si sarebbe mai aspettato.