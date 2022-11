Mascherine, no vax e multe agli over 50: cosa cambia da oggi con il decreto Meloni

La situazione Covid preoccupa ancora molte persone, ma con il nuovo Governo tante regole sono state modificate, seppure con l’accordo delle Regioni. In merito è già stato redatto un decreto legge nel quale è stato disposto che i medici no vax possono tornare a lavorare. Una presa di posizione, quella del nuovo Esecutivo, che non è andata giù a molti e tra gli altri anche a Forza Italia, oltre che al sindacato medici ospedalieri.

I medici no vax tornano in ospedale

Nonostante il malcontento sia stato espresso da più parti i medici non vaccinati tornano in corsia e prima della scadenza del provvedimento di sospensione fissata per il 31 dicembre prossimo. La ripresa delle attività medico sanitarie da parte dei dottori no vax è ripresa oggi. Medici vaccinati e non dovranno convivere. Di fronte a quest’ultima decisione che probabilmente farà discutere ancora per molto tempo, il Governo guidato dalla Meloni ha ceduto sull’aspetto dei dispositivi di protezione personale. La decisione di non indossarli più in assoluto è stata revocata: le mascherine restano obbligatorie negli ospedali e nelle residenze sanitarie per anziani fino alla fine del 2022.

Eliminate le multe agli over 50 non vaccinati

Ultimo punto, e anche su questo non c’è convergenza di idee, l’eliminazione delle multe agli over 50 che non si sono sottoposti a vaccino. Il Governo ha deciso di eliminarle con emendamento. Una posizione non condivisa da tutti, sulla quale però non sembra ci siano dubbi circa il fatto che le multe verranno eliminate e gli ultra 50enni non saranno perseguiti.