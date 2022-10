No vax over 50: in arrivo un milione di multe dall’Agenzia delle Entrate

Sono in arrivo le tanto famigerate e discusse multe ai no vax over 50. Circa un milione le ammende pronte a partire da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il ministero della Salute ha infatti notificato l’elencodei cittadini che hanno deciso di non adempiere all’obbligo della vaccinazione. Entro il prossimo 30 novembre l’AdeR dovrebbe consegnare le cartelle alle persone segnalate, ovvero coloro che lo scorso 15 giugno non erano n regola con l’obbligo di vaccinazione.

Leggi anche: Covid e influenza, l’allarme dell’OMS: ‘Nuova ondata di contagi, fondamentale la doppia vaccinazione’

Multe ai no vax over 50: la dilazione delle tempistiche

Ma facciamo un necessario passo indietro. Inizialmente, la multa di 100 euro era prevista per gli over 50 che non si erano vaccinati, non rispettando dunque l’obbligo, entro il primo febbraio. Ora, con la prima modifica al Decreto Aiuti le tempistiche per ottemperare all’obbligo vaccinale e non venire multati si sono dilazionate, arrivando alla data del 15 giugno.

L’emendamento

L’emendamento ha dunque posticipato, spostato la data in cui vaccinarsi dal primo febbraio al 15 giugno. Pertanto, gli over 50 che si sono sottoposti all’obbligo vaccinale entro questo lasso di tempo evitano la sanzione che è invece prevista per tutti coloro che non si sono né vaccinati né hanno rispettato i termini per effettuare il richiamo o ancora, hanno solamente la prima o la seconda dose di vaccino.

Leggi anche: L’ultima challenge dei No vax: «Attaccate gli adesivi sulle auto della polizia e fatevi un selfie»

Il possibile rinvio o sospensione

Come detto all’inizio, sono circa un milione le cartelle in partenza da parte dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione per gli over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi. Tuttavia, alla luce del recente cambio di governo, queste cartelle potrebbero anche non arrivare.

In questo modo la Riscossione verrebbe sollevata dalla gestione di un adempimento che non ha a che vedere con il recupero di contributi o di tasse non pagate. In merito, è al vaglio un emendamento al Decreto Aiuti ter così da ottenere una sospensione oppure un rinvio delle cartelle della riscossione riguardanti gli over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi.