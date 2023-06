Massacra la moglie in strada dopo averla inseguita con l’auto: arrestato un 46enne

San Felice Circeo. Una convivenza dentro casa che era diventato un vero e proprio incubo per una donna, a causa delle continue vessazioni, costrizioni e maltrattamenti che il compagno continuava a mettere in atto nei suoi confronti. E, purtroppo, come spesso accade in questi casi, la situazione non ha fatto altro che degenerare. L’ultimo episodio di violenza aveva raggiunto livelli davvero inquietanti. Ora, l’uomo, un 46enne residente a San Felice Circeo, è stato arrestato dai Carabinieri ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

46enne di San Felice Circeo massacra la compagna in strada

Scendendo nel dettaglio della cronaca, nel pomeriggio dello scorso 13 giugno 2023, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Terracina, a conclusione di attività iniziata nella mattinata, hanno tratto in arresto un 46enne di San Felice Circeo che, come anticipato, si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della convivente, una donna 40enne. Il soggetto, dopo l’ennesima lite avvenuta per futili motivi, l’ha poi inseguita con la propria autovettura e una volta nei suoi pressi, l’ha anche aggredita, violentemente, con pugni e schiaffi procurandole delle lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

La conferma dalle immagini di video-sorveglianza

Ferma restando la presunzione di innocenza ex art 115 bis cpp., il fatto è stato parzialmente documentato e conferamto anche da diverse immagini acquisite da un sistema di video sorveglianza che si trovava nella zona. L’arrestato, su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in piena sintonia, è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.