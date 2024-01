Medico di base travolto insieme al nipotino di 7 anni a Roma: sono gravi

Grave incidente ieri sera a Roma, nei pressi di Piazza Bologna. Un uomo, un medico di base, è stato travolto mentre attraversava la strada in compagnia del nipotino. Entrambi sono stati portati in Ospedale, le loro condizioni.

Ennesimo dramma sulle strade della Capitale teatro di un altro grave sinistro che ha coinvolto due pedoni. Si tratta di un nonno e del suo nipotino: il primo è un medico di base, centrato in pieno da un’auto mentre attraversava la strada in Via Livorno, nei pressi di Piazza Bologna, in compagnia del bambino. Immediatamente sono scattati i soccorsi ed entrambi sono stati portati in Ospedale con ferite piuttosto serie.

Suora investita e uccisa mentre attraversa a Roma: addio a Flora Di Guglielmo (ilcorrieredellacitta.com)

Grave incidente a Roma, nonno e nipotino travolti in Via Livorno

Partiamo dal sinistro. Secondo quanto ricostruito il medico, in compagnia del nipote, stava attraversando la strada in Via Livorno al civico 36, all’altezza di Piazza Lotario, quando erano da poco passate le 18.30 di ieri, martedì 30 gennaio 2024. A travolgerli un’auto che, evidentemente, non si è accorto della loro presenza sulla carreggiata.

Tra le cause del sinistro, purtroppo, tornano allora le consuete ipotesi: l’alta velocità o una distrazione alla guida. Da capire anche se le due persone, come sembrerebbe, stessero o meno attraversando sulle strisce pedonali. In tal senso si attendono le risultanze dei rilievi condotti dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II gruppo Sapienza per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il 40enne alla guida della macchina si è fermato a prestare soccorso: l’uomo, sottoposto all’esame alcolemico, è risultato negativo.

Pedoni investiti a Roma, le condizioni di salute

Per quanto riguarda le condizioni di salute del nonno (78 anni) e del nipotino, di appena 7 anni, entrambi sono stati trasportati all’ospedale Umberto I in gravi condizioni. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle loro condizioni di salute. C’è da dire che nei gruppi social di zona, come ad esempio in “Quelli di Piazza Bologna” (uno dei più attivi e numerosi), si stanno susseguendo senza sosta i post per cercare di saperne di più sulle loro condizioni di salute. La notizia infatti, com’era prevedibile, ha scosso molto i residenti ma soprattutto i pazienti del dottore che ora sperano in una sua guarigione. Sulla notizia, ovviamente, daremo ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.