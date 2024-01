Altra mattinata da incubo sulla Pontina: maxi incidente tra 4 mezzi, chiusa una corsia

Nuova mattinata da incubo sulla SS148 Pontina. Incidente questa mattina alle 6.00, coinvolti in tutto quattro mezzi. Si circola – ancora – su una sola corsia.

Sono giorni da incubo sulla Pontina. E non è certo una novità. Questa mattina, dopo il caos registratosi ieri, un altro mega incidente – avvenuto all’altezza di Aprilia – sta tenendo in scacco i pendolari ormai da più di due ore. Segno che, nonostante i controlli delle forze dell’ordine, la strada continua ad essere teatro di un incidente dopo l’altro. Specie la mattina presto, orario di punta del traffico verso i luoghi di lavoro. Lunghe ancora le code in direzione nord, verso la Capitale. Consigliati, per chi arriva da Latina, percorsi alternativi. (Foto in alto di repertorio).

Incidente sulla Pontina oggi 31 gennaio 2024

Il sinistro, che ha coinvolto in tutto 4 veicoli da quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 6.00 di oggi, mercoledì 31 gennaio 2024. In questo momento, mentre scriviamo, si circola su una sola corsia. Due i feriti – non gravi – portati all’Ospedale Città di Aprilia. La circolazione risulta invece regolare dal tratto successivo in poi.

Le code, in direzione Roma, partono da Campoverde e arrivano fino all’altezza del centro città. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è presente la Polizia Stradale del locale distaccamento. Tanti, tantissimi gli automobilisti rimasti imbottigliati con il tam tam che si è poi spostato sui gruppi social dei pendolari invitando, per chi ancora poteva, a prendere strade alternative.

Giovanni e Matteo morti in un incidente sulla Pontina: lutto a Pomezia (ilcorrieredellacitta.com)

Ieri lo scontro all’altezza di Ardea tra cinque veicoli

Si tratta, in pratica, di uno scenario identico a quanto registrato ieri dove un altro scontro, avvenuto tra più mezzi, cinque in tutto, uno in più di oggi, ha tenuto bloccato il traffico per ore sulla statale 148. Code interminabili e un intero tratto chiuso – all’altezza di Ardea – per consentire soccorsi e rimozione dei mezzi incidentati. E stamattina, come visto, il bis. A completare il quadro dei disagi le chiusure notturne di questi giorni per le operazioni di collaudo del nuovo cavalcavia a Pomezia. Insomma, passa il tempo ma la cronaca di questa strada – ufficialmente la più pericolosa del Lazio – continua ad essere sempre la stessa.